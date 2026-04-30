Javier Milei oficializó a Lucila Crexell, la exsenadora de Neuquén, como embajadora en Canadá

A principios de abril, el Senado aprobó la designación de la exsenadora de Neuquén, Lucila Crexell, como embajadora en Canadá, pero restaba que se oficializara mediante la publicación del Boletín Oficial.

El Gobierno esperó hasta que pasara todo el ajetreo que se armó previo a la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en Diputados y durante la madrugada de este 30 de abril publicó finalmente el decreto que oficializa el nuevo rol de la exlegisladora.

Lucila Crexell es la nueva embajadora de Javier Milei en Canadá

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y su bloque de La Neuquinidad fueron parte de quienes se posicionaron en contra de la postulación de Lucila Crexell como nueva embajadora, aún así el oficialismo la sostuvo como candidata.

La designación de Crexell estuvo cargada de críticas debido a las denuncias de la oposición que planteaban que su postulación se trató de una supuesta devolución de favores por su voto a favor de la Ley Bases de Javier Milei. Pese a esto, a fines de marzo obtuvo dictamen favorable de la comisión de Acuerdos del Senado y luego, el 9 de abril, en el Senado.

Así fue como se llegó al Decreto 304/2026 que se publicó esta madrugada en el Boletín Oficial. En el mismo se remarca que Lucila Crexell asumirá como «embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina en Canadá», cargo que responde al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El decreto fundamenta que la designación cuenta con el acuerdo del Honorable Senado de la Nación, también indica que el Gobierno de Canadá ya concedió el plácet de estilo correspondiente y por último subraya que «se fundamenta en la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional».

La oficialización de Crexell contó con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller, Pablo Quirno. Sobre el final del decreto se informa que «los gastos derivados de este nombramiento se imputarán a las partidas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Jurisdicción 35)».