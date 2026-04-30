Bariloche: Cortés convocó a Audiencia Pública por el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral

El cerro Catedral es uno de los motores de la actividad turística de Bariloche. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, convocó a Audiencia Pública para ”poner en conocimiento de la comunidad y receptar opiniones, observaciones y aportes respecto del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral.

La convocatoria la dispuso por la Resolución 1469-I-2026 que dictó este miércoles. El intendente estableció que la Audiencia Pública se desarrollará a partir de las 16 del jueves 21 de mayo próximo, en el gimnasio municipal 3, ubicado en calle Santiago de Chile al 500, en el barrio San Francisco de Bariloche.

En la Resolución 1469/2026 informan que el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, sus antecedentes y documentación respaldatoria podrán ser consultados en este link: https://drive.google.com/drive/folders/170jX6o4IQ7ktsdu6oVwXvaAnxB1DMT9X?usp=drive_lin k y en soporte papel en la Secretaría de Planeamiento Territorial, situada en avenida Ángel Gallardo 1351, 1° piso, de esta ciudad desde las 8 hasta las 13.

Informa que el “Plan Director constituye un instrumento de ordenamiento territorial general, destinado a establecer parámetros urbanísticos para el área de dominio público municipal concesionada del cerro Catedral, definiendo usos admitidos, indicadores urbanísticos generales y criterios de desarrollo, sin aprobar proyectos, obras ni tipologías constructivas específicas, los cuales deberán ser evaluados en instancias posteriores mediante las Acciones Urbanísticas correspondientes”.

Registro de participantes

La Resolución habilita “el registro de participantes para la inscripción por escrito de oradores, peritos, partes y testigos, en formulario con los datos detallados en los artículos 9 y 10 de la Ordenanza 1744-CM-07”.

Los interesados podrán inscribirse de forma presencial y/o digital hasta el 18 de mayo próximo a las 13 horas y podrán adjuntar la documentación y/o pruebas de las que pretendan hacer valer para fundar su intervención.

“Se deja constancia que no se inscribirán como participantes a quienes no den cumplimiento a la totalidad de los recaudos establecidos en el artículo 9 de la Ordenanza 1744-CM-07″, aclara la Resolución.

La Resolución establece que “las personas interesadas en participar como oradores deberán inscribirse en forma presencial en el Registro de Participantes, habilitado en la Secretaría de Planeamiento Territorial o en forma digital a través del siguiente link: https://forms.gle/bSnmXiW3bMufnuhn8 hasta antes de celebrada la audiencia pública se emitirán las constancias de inscripción y de la documentación presentada en forma digital”.

La Audiencia Pública será grabada

La Audiencia Pública será presidida y coordinada por la Secretaría de Planeamiento Territorial de la Municipalidad, quien podrá requerir la colaboración de mediadores, facilitadores y/o moduladores para su adecuado desarrollo.

La Resolución prevé que la Audiencia Pública será grabada y transcripta en acta por cuenta de la autoridad convocante, incorporándose las versiones escritas al expediente administrativo correspondiente.

“Dicha acta deberá ser suscripta por el presidente y por los funcionarios presentes y por aquellos participantes que, invitados a signarla, quieran hacerlo”, indica. Y fija el 10 de junio de 2026 para la emisión del dictamen correspondiente a la presente Audiencia Pública.

Antedecentes

En los considerandos de la Resolución, el intendente recordó que la ordenanza 2929-CM-2018 aprobó la prórroga y adecuación contractual de la Concesión de Obra Pública para la Modernización del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch” del Cerro Catedral.

Esa ordenanza fue sancionada en 2018 y autorizó al entonces intendente Gustavo Gennuso a firmar la extensión del contrato de concesión del cerro Catedral con la empresa Capsa hasta 2056.

El contrato reconoce “los derechos concesionales vinculados a los rubros 5 y 7 previstos en la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 01/92 y disponiendo la readecuación territorial de las áreas destinadas al desarrollo urbano”.

La empresa Capsa proyecta urbanizar decenas de hectáreas en el cerro Catedral, que tiene una superficie de casi 1.800 hectáreas. Según el capítulo referido a las obras de infraestructura del proyecto del Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del cerro Catedral, la concesionaria propone una carga poblacional máxima de 13.389 habitantes, distribuidos en varios desarrollos inmobiliarios, que incluyen desde alojamientos turísticos hasta áreas residenciales.

Tratamiento que debe tener el proyecto

Cortés recordó en los considerandos de la Resolución que dictó este miércoles que el artículo 6 de la ordenanza 2929-CM-2018 establece que todo proyecto urbano vinculado al Anexo B del Anexo I deberá recibir tratamiento conforme los procedimientos previstos en el Manual de Gestión Técnico Administrativa, bajo el Rango Temático Administrativo I, previsto por el Código Urbano Ordenanza 546-CM-95 o la que en el futuro la reemplace”.

Destacó que en cumplimiento de dicha normativa “se presentó el Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental del Cerro Catedral, como instrumento de ordenamiento general y de fijación de parámetros urbanísticos, conforme el Manual de Gestión Técnico Administrativa aprobado por Ordenanza 470-CM-94”.

Indicó que el referido Plan Director “fue inicialmente trabajado durante el 2023,y con motivo del cambio de autoridades acaecido en diciembre de 2023, el trámite administrativo fue retrotraído y reingresado a la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal en su nueva integración, a fin de continuar su análisis técnico y emitir los dictamen correspondientes”.

Señaló que durante el 2024, “la Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal analizó el Plan Director, emitiendo los dictámenes técnicos pertinentes, y que posteriormente el Consejo de Planificación Municipal fue convocado como instancia político-institucional del procedimiento de Rango Temático Administrativo I, celebrándose reuniones el 25 de octubre de 2024 y 5 de noviembre de 2024”.