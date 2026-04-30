Morosidad y billeteras virtuales: el nuevo «scoring de hierro» que imponen los bancos para aprobar créditos

Los bancos argentinos están volviendo al ruedo, pero con una cautela extrema que se siente en la ventanilla. Tras un primer trimestre donde la morosidad saltó las alarmas, el sistema financiero comenzó a aplicar un «filtro» mucho más riguroso.

Según el periodista especializado en economía, Pablo Wende, las entidades bancarias elevaron la vara de sus sistemas de scoring, lo que se traduce en más rechazos para los individuos que buscan financiamiento.

La trampa de las cuotas y el desplome en billeteras virtuales

El escenario de desinflación trajo una consecuencia inesperada para el consumidor: las cuotas ya no se licúan. Lo que antes el aumento de precios «borraba» en pocos meses, hoy pesa el doble en el presupuesto familiar. Este fenómeno, sumado a una deficiente educación financiera, empujó la mora a niveles críticos:

Bancos tradicionales: el incumplimiento del público alcanzó un máximo del 11,2% .

el incumplimiento del público alcanzó un máximo del . Fintech y billeteras digitales: la situación es dramática, con una mora que superó el 25%. Uno de cada cuatro préstamos en el sector digital dejó de pagarse regularmente.

Santiago Bausili, titular del BCRA, le restó dramatismo al pico de marzo y abril al señalar que el sistema se está saneando. Sin embargo, reconoció que las entidades «no tenían desarrollado un buen sistema de evaluación de riesgo» para el aluvión de pedidos que hubo en 2024.

Empresas vs. Individuos: quiénes ganan la pulseada del crédito

Mientras el crédito personal apenas se mueve un 3,5%, el sector corporativo encontró un refugio en la moneda extranjera. El financiamiento en dólares es hoy la estrella del mercado, impulsado por sectores exportadores y grandes empresas que ven tasas competitivas.

Financiamiento en dólares: creció USD 4.000 millones en lo que va del año (un salto del 22% en solo cuatro meses). Adelantos en pesos: las líneas para capital de trabajo en empresas subieron un 5,6% en abril. El dato clave: la mora en créditos comerciales corporativos se mantiene en niveles mínimos históricos, lo que explica por qué los bancos prefieren prestarle al sector productivo antes que al consumo minorista.

Para el BCRA, la solvencia no está en duda. Bausili destacó que el sistema bancario cuenta con tres veces el nivel de capital exigido internacionalmente. Conseguir un préstamo personal hoy implica pasar por filtros de riesgo que hace seis meses no existían.

La expectativa oficial es que, a medida que la inflación se estabilice, el crédito retome un sendero de crecimiento genuino. Por ahora, el mensaje de los bancos es claro: hay plata, pero solo para quienes demuestren una capacidad de pago a prueba de crisis.