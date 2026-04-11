Doctor La Rosa: «Hay sustancias que pueden mejorar la memoria, la concentración y la motivación»

Estos suplementos pueden mejorar funciones como la memoria, la atención y la motivación. Imagen: Gemini ai

El uso de nootrópicos, también conocidos como “sustancias inteligentes”, gana cada vez más interés entre quienes buscan potenciar su rendimiento mental. En un reciente video, el médico youtuber Dr. La Rosa explicó cuáles son los compuestos más utilizados, cómo actúan en el cerebro y qué evidencia respalda sus efectos.

Según detalló, estos suplementos pueden mejorar funciones como la memoria, la atención y la motivación, aunque aclaró que no reemplazan hábitos fundamentales como el descanso y la alimentación.

Sustancias que mejoran la atención y el estado de alerta

Uno de los compuestos más conocidos es la cafeína. Lejos de “hacer más inteligente”, su función principal es reducir la fatiga mental y aumentar el estado de alerta. La dosis recomendada para mejorar el rendimiento sin errores ronda los 200 mg, equivalente a unas dos tazas de café. También se aconseja no consumirla todos los días para evitar el acostumbramiento.

Otra sustancia mencionada es el Deanol (DMAE), un precursor de la colina que interviene en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor clave en el aprendizaje y la memoria. Además, se lo vincula con una mayor probabilidad de experimentar sueños lúcidos.

Energía cerebral y rendimiento cognitivo

La creatina, conocida por su uso en el ámbito deportivo, también tiene efectos sobre el cerebro. Mejora la memoria, la atención y la velocidad de procesamiento de la información. La dosis diaria recomendada es de 5 gramos.

En situaciones puntuales, como la falta total de sueño, el especialista indicó que una dosis mayor podría ayudar a sostener el rendimiento mental por varias horas, aunque no se trata de una práctica habitual.

Motivación y enfoque

La Tirosina es otro de los compuestos destacados. Este aminoácido participa en la producción de dopamina, un neurotransmisor asociado a la motivación. Se recomienda especialmente para personas con dificultad para concentrarse o con fatiga mental frecuente.

También ayuda a reducir los llamados “lapsus de atención”, como releer varias veces el mismo párrafo sin comprenderlo.

Beneficios a largo plazo para el cerebro

Entre las opciones naturales, el especialista destacó la Bacopa Monnieri, una planta con efectos neuroprotectores que favorece la creación de nuevas conexiones neuronales y mejora la memoria.

En la misma línea, el hongo conocido como Melena de León fue señalado por su capacidad para estimular la plasticidad neuronal y contribuir a la mielinización, un proceso clave para la transmisión de impulsos nerviosos. Sus efectos, sin embargo, suelen observarse a largo plazo.

Cómo combinar nootrópicos de forma efectiva

El Dr. La Rosa explicó que muchas personas optan por crear un “stack”, es decir, una combinación de sustancias para potenciar sus efectos. Entre las recomendaciones, mencionó:

Base: creatina diaria, junto con niveles adecuados de Omega-3 y magnesio.

Para la atención: combinar cafeína con L-teanina, que ayuda a reducir la ansiedad y el nerviosismo.

Opcionales: sumar bacopa para mejorar el enfoque o tirosina en contextos de estrés o baja motivación.

Más allá de los posibles beneficios, el especialista fue contundente: los nootrópicos no reemplazan el sueño. Utilizarlos como una forma de compensar el descanso insuficiente puede tener efectos negativos en la salud.

En ese sentido, remarcó que el verdadero rendimiento cognitivo se construye sobre hábitos saludables, donde el descanso, la alimentación y la actividad física siguen siendo pilares fundamentales.