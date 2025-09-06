El alimento que ayuda a la salud ocular y tiene más potasio que la banana

El boniato, conocido por su dulce sabor y versatilidad en la cocina, se destaca no solo por su agradable paladar sino también por sus múltiples beneficios nutricionales. Este tubérculo, fuente de fibra, antioxidantes, vitaminas A y C, y minerales como el potasio, es un aliado valioso en una dieta balanceada.

Con su sabor similar al zapallo, la zanahoria y la batata, se fue ganando un lugar destacado en la alimentación saludable. Originario de regiones tropicales y subtropicales, su nombre científico es Ipomoea batatas. Introducido en Europa por Cristóbal Colón en el siglo XV, su popularidad ha crecido enormemente desde entonces.

El boniato puede ser preparado de diversas maneras: asado, hervido, al vapor, e incluso en puré. Su versatilidad permite su inclusión en una variedad de platos, desde guisos hasta ensaladas y postres, aportando siempre un sabor y una textura únicos.

Cuáles son sus beneficios nutricionales

La cocción al vapor o al horno es la más recomendada por los expertos, ya que permite conservar mejor los nutrientes comparado con la fritura o el hervido. Según el sitio especializado en deporte, Runners World, el boniato es ideal para quienes cuidan de su cuerpo, proporcionando la energía necesaria para enfrentar el desgaste físico y reponiendo los electrolitos perdidos durante la actividad física.

Un informe de la Universidad de Navarra revela que 100 gramos de boniato contienen 542 miligramos de potasio, superando los 370 mg de una banana y los 485 mg de media palta. Este mineral es esencial para la salud cardiovascular y la prevención de la ateroesclerosis.

Además, el boniato es un protector de la salud ocular. Un análisis publicado en la revista Food & Nutrition Research destaca que las batatas moradas contienen antocianinas, compuestos antioxidantes que mejoran la agudeza visual y protegen los ojos de sustancias tóxicas.

El boniato es también una excelente fuente de fibra. Uno de tamaño medio contiene aproximadamente 3,8 gramos de fibra, lo que contribuye a la salud digestiva. Según un estudio publicado en Frontiers in Nutrition, la fibra dietética del boniato promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, mejorando la digestión y reduciendo los malestares gastrointestinales.

El boniato es apto para personas de todas las edades. Yael Hasbani, especialista en Nutrición Holística, destaca su facilidad de digestión y su alto valor nutritivo, lo que lo convierte en una excelente opción para las primeras comidas de los bebés y para personas con problemas vasculares.

Incorporar el boniato en la dieta diaria no solo aporta nutrientes esenciales, sino que también puede jugar un papel preventivo en la aparición de enfermedades crónicas. Este tubérculo es sin duda un alimento valioso y versátil, ideal para cualquier pauta alimentaria saludable.

