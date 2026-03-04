El sustituto del césped que resiste heladas y no se corta en invierno

Su crecimiento es bajo pero firme, lo que lo hace perfecto para mantener un jardín atractivo sin el esfuerzo que exige el césped tradicional.

Tradicionalmente el césped exige riego continuo, corte frecuente y cuidados constantes. Pero hay cubresuelos que permanecen bajos, densos y verdes durante gran parte del año, incluso con heladas moderadas, reduciendo trabajo y generando un efecto estético agradable en el jardín.

Uno de los principales reemplazos es la Dichondra repens, conocida como dichondra o césped cubresuelo. Esta planta rastrera forma rápidamente un tapiz verde que no requiere corte, soporta bien la baja de temperaturas y aporta una textura diferente al jardín.

Por qué es ideal para reemplazar el césped tradicional

Fotos gentileza.-

A diferencia de las gramíneas convencionales, la dichondra presenta características que la hacen especialmente útil en otoño y comienzos de invierno:

No necesita corte : su porte bajo y crecimiento compacto evita la poda constante.

: su porte bajo y crecimiento compacto evita la poda constante. Resistencia a heladas moderadas : tolera temperaturas frías mejor que muchas gramíneas finas.

: tolera temperaturas frías mejor que muchas gramíneas finas. Bajo mantenimiento : requiere menos fertilización y menor riego que el césped tradicional.

: requiere menos fertilización y menor riego que el césped tradicional. Textura suave y distintiva: su follaje redondeado aporta un verde delicado al espacio.

Este cubresuelo funciona especialmente bien en patios chicos, entre senderos o como complemento de sectores de sombra donde el césped puede sufrir.

Cómo cuidarlo antes y durante el invierno

Para que el sustituto de césped se mantenga saludable y resista heladas, algunos cuidados clave son:

Preparación del suelo

Antes de instalarlo, asegúrate de que el terreno tenga buen drenaje. Evitar encharcamientos es crucial para prevenir pudriciones durante las lluvias otoñales y las heladas.

Siembra o instalación

La dichondra puede plantarse por semillas o como placas establecidas. Si elegís semillas, distribuilas de manera uniforme y mantén la humedad hasta que germine y se establezca.

Riego

Durante el otoño, reducí progresivamente los riegos. La evaporación es menor y la planta no requiere tanta agua como en verano. Ya en invierno, suele ser suficiente el agua natural sin riego adicional en la mayoría de los casos.

Fertilización

Una fertilización ligera al final del verano o principios de otoño ayuda a fortalecer el tapiz vegetal antes de las bajas temperaturas.

Dónde conviene usar este sustituto del césped

El cubresuelo de dichondra es una excelente opción en:

Patios pequeños donde no querés cortar césped

Bordes de canteros y entre senderos

Sectores de sombra parcial donde el césped no prospera

Áreas recreativas de bajo tránsito

Su crecimiento es bajo pero firme, lo que lo hace perfecto para mantener un jardín atractivo sin el esfuerzo que exige el césped tradicional.

Otras opciones de cubresuelos resistentes al frío

Si buscás alternativas con distintas texturas, también podés considerar especies como la Thymus praecox o la Ajuga reptans, ambas con buena resistencia a bajas temperaturas y crecimiento compacto.

El sustituto del césped que no se corta en invierno se presenta así como una solución práctica, estética y de bajo mantenimiento, ideal para quienes quieren un jardín siempre verde sin el trabajo permanente que exige un césped tradicional.