La planta trepadora que crece el doble de rápido que el jazmín y cubre muros en meses

Cuando se piensa en cubrir una medianera o una pérgola, muchos eligen el clásico Trachelospermum jasminoides. Sin embargo, existe una alternativa que puede desarrollarse con mayor rapidez y lograr un efecto visual más contundente: la Campsis radicans, conocida como bignonia o enredadera de trompeta.

Originaria de América del Norte, esta especie se destaca por su crecimiento acelerado, su follaje denso y sus flores tubulares en tonos anaranjados o rojizos que aparecen durante el verano.

Por qué crece más rápido que el jazmín estrella

Mientras el jazmín estrella tiene un crecimiento moderado y ordenado, la Campsis puede avanzar entre uno y dos metros por temporada si se encuentra en condiciones favorables.

Entre sus principales ventajas se destacan:

Crecimiento vigoroso, ideal para cubrir cercos y muros en poco tiempo.

Gran resistencia al calor, perfecta para veranos intensos.

Floración abundante en verano, con racimos llamativos.

Bajo mantenimiento una vez establecida.

Con el tiempo desarrolla tallos leñosos fuertes, por lo que necesita una estructura firme donde apoyarse.

Cuidados esenciales para que cubra el muro en meses

Para que esta trepadora alcance su máximo potencial es importante respetar algunos puntos básicos.

Ubicación

Requiere pleno sol para florecer con intensidad. En sombra crecerá, pero dará menos flores.

Suelo

Se adapta a distintos tipos de suelo, aunque prefiere aquellos bien drenados. No tolera el encharcamiento prolongado.

Riego

Moderado. Durante el primer año conviene mantener la humedad constante. Luego se vuelve bastante resistente y soporta mejor la sequía.

Poda

Una poda a fines del invierno ayuda a controlar su tamaño y estimula una floración más intensa en verano.

Ideal para ganar privacidad rápida en patios urbanos

Si el objetivo es tapar una medianera, cubrir un cerco o generar sombra en una pérgola, esta especie responde mucho más rápido que otras trepadoras tradicionales.

En pocos meses puede formar una pared verde compacta, lo que la convierte en una excelente solución para patios donde se busca intimidad sin recurrir a obras.

Otras trepadoras si buscás un efecto más delicado

Si preferís una opción más ordenada y perfumada, el jazmín estrella sigue siendo una excelente alternativa. Para un efecto más romántico en tonos lilas, la Wisteria, conocida como glicina, ofrece cascadas florales espectaculares, aunque requiere una estructura resistente y más tiempo para desarrollarse.

La Campsis radicans se posiciona así como una de las mejores opciones para quienes quieren resultados visibles en una sola temporada, con impacto visual fuerte y mantenimiento relativamente sencillo. Ideal para transformar cualquier espacio exterior sin esperar años para ver el muro cubierto.