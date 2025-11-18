Esta postura de yoga ayuda a activar el metabolismo: ¿Cuál es?

En el caso de una persona que quiera mejorar su metabolismo lo puede hacer simplemente con yoga. De por sí, realizar ejercicio es clave para mantenerse en buena forma y cuidar la salud a largo plazo. Hay varias alternativas por las que se puede optar según los gustos, la edad y el nivel de entrenamiento que quiera cada individuo. En este último punto, la práctica de yoga es ideal.

La postura de yoga para el metabolismo

Una de las posturas de yoga es furor en el mundo de la salud ya que se trata de un ejercicio bastante completo y sencillo, es la postura de la tortuga, conocida como Kurmasana, a la que se puede ir mejorando en forma simple aspectos internos del cuerpo. Esta disciplina, ganó popularidad en los últimos años que además propone un estilo de vida y a través de su filosofía se pueden mejorar varios ámbitos.

La postura de la tortuga, conocida como Kurmasana en sánscrito, es una postura de yoga que puede ayudar a activar el metabolismo y mejorar la digestión. Esta postura recibe su nombre por la similitud con una tortuga que se retira a su caparazón. Para realizar la postura de la tortuga, comienza sentándote en el suelo con las piernas extendidas hacia adelante. Luego, separa las piernas en forma de «V» y dóblalas ligeramente por las rodillas.

El siguiente paso de la postura de yoga es inclinar el tronco hacia adelante, apoyando las manos en el suelo a los lados del cuerpo. Desliza el tronco hacia adelante, acercando el abdomen al suelo y estirando los brazos hacia atrás. Finalmente, estira las piernas hacia atrás, manteniendo los brazos estirados y pegados al cuerpo. Mantén esta postura durante al menos 6 respiraciones y luego regresa lentamente a la posición inicial.

La postura de la tortuga ofrece una variedad de beneficios para la salud dentro del yoga. Al trabajar los músculos del abdomen, esta postura ayuda a activar el metabolismo y estimular el sistema digestivo. Esto puede ser especialmente útil después de una comida pesada o cuando te sientes hinchado. Además, esta postura también mejora la movilidad de la cadera y estira los músculos de la espalda y las piernas.

Beneficios de Kurmasana

Kurmasana ofrece una serie de beneficios, incluyendo:

Estiramiento profundo: Esta postura estira los músculos de la espalda, las piernas y los hombros, mejorando la flexibilidad. Fortalecimiento muscular: Trabaja los músculos de los brazos, piernas y núcleo. Alineación postural: Ayuda a corregir problemas posturales al alinear la columna vertebral. Serenidad mental: Fomenta la introspección y la calma mental.

Con información de terra