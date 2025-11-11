Fertilizante casero para que tus plantas exploten de flores: receta fácil, económica y efectiva

En el mundo de la jardinería casera, abundan los consejos y trucos para revitalizar las plantas del hogar. Recientemente, ha ganado popularidad un fertilizante natural conocido como el «oro verde», por su capacidad para impulsar el crecimiento y revitalizar las plantas. Este poderoso abono casero se basa en la clorofila, una biomolécula fundamental en el proceso de fotosíntesis.

La clorofila es un pigmento natural presente en plantas, algas y ciertas bacterias. Es responsable del color verde de las hojas y juega un papel clave en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas convierten la luz solar en energía. Además, contiene magnesio, un mineral esencial que fortalece la estructura celular de las plantas y mejora su salud general. Al aplicarla al suelo, se facilita la absorción de nutrientes, lo que contribuye a mantener las hojas verdes y promueve el crecimiento vigoroso de las plantas.

Según jardineros y entusiastas de la horticultura, la clorofila no solo mejora la apariencia de las plantas, sino que también las ayuda a ser más productivas, especialmente durante la primavera y el otoño, cuando necesitan un extra de nutrientes. Durante estas estaciones, es común notar que las plantas, tanto las de interior como las frutales, requieren más cuidados debido a su fase de crecimiento activo.

Cómo preparar este fertilizante casero:

Para preparar este fertilizante casero, se necesitan materiales sencillos: un litro de agua y hojas de árboles siempre verdes, aquellas que mantienen su color durante todo el año. También se pueden utilizar hojas de malezas o hierbas, ya que son ricas en nutrientes. El proceso es bastante fácil: primero, se deben cortar las hojas en trozos pequeños y licuarlas con agua. Luego, la mezcla se calienta a baño maría durante unos minutos para extraer la clorofila, que no es soluble en agua. Este abono debe aplicarse cada 15 días para obtener resultados efectivos y rápidos.

El uso de clorofila como fertilizante no solo es una opción natural y económica, sino que también permite nutrir a las plantas de una manera directa y eficaz. Aplicada de forma regular, ayuda a que las plantas recuperen su vitalidad, especialmente si se observan señales de debilidad como hojas amarillentas o crecimiento lento.

Este método de fertilización se ha vuelto muy popular entre quienes buscan soluciones caseras y sostenibles para el cuidado de sus jardines. Al utilizar ingredientes que se encuentran fácilmente en la naturaleza, como las hojas verdes, los aficionados a la jardinería pueden dar a sus plantas un impulso extra sin recurrir a productos químicos.

Con qué frecuencia regar las plantas en octubre para mantenerlas saludables en primavera:

Con la llegada de la primavera, el jardín se llena de vida y color, y es crucial saber cómo cuidar nuestras plantas para que se mantengan saludables. Uno de los aspectos fundamentales en esta estación es el riego, ya que las temperaturas comienzan a aumentar y las plantas requieren más atención. Pero, ¿con qué frecuencia es recomendable regarlas para asegurar un buen crecimiento?

Es importante prestar atención al estado de las hojas y el sustrato. Si las hojas parecen marchitas o el sustrato se siente seco al tacto, es momento de regar. Sin embargo, un exceso de agua puede ser perjudicial, por lo que es esencial que las macetas cuenten con un buen sistema de drenaje para evitar que las raíces se encharquen.

Además del riego, la primavera es el momento perfecto para fertilizar las plantas. Un fertilizante equilibrado, que contenga nitrógeno, fósforo y potasio, puede ayudar a estimular un crecimiento saludable. La aplicación de fertilizante debería hacerse cada cuatro o seis semanas, siguiendo las indicaciones del producto para evitar una sobre fertilización que podría dañar las plantas.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.