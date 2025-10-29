Florece sin parar bajo el sol: la trepadora de flores violetas más resistente del verano

Es la trepadora perfecta para el verano: florece sin descanso, resiste el calor extremo y llena de vida cualquier espacio soleado.

Si buscás una planta trepadora diferente, con flores grandes, color intenso y poco mantenimiento, la Solandra violacea puede convertirse en la estrella de tu jardín este verano. Es una especie tropical que se adapta muy bien a zonas cálidas y soleadas, perfecta para pérgolas, cercos o muros donde otras plantas no soportan tanto sol.

La Solandra violacea recibe su nombre por la forma de sus flores, similares a trompetas colgantes que pueden alcanzar hasta 10 centímetros de diámetro. Durante el verano, produce una floración abundante que tiñe de violeta intenso o lavanda profundo todo el follaje. Además, desprende un perfume suave y dulce, especialmente al caer la tarde.

Una planta que ama el sol y tolera el calor extremo

En algunas variantes, sus flores son amarillas. Foto gentileza.-

Esta especie se siente cómoda bajo el sol pleno, incluso en días de calor fuerte o en regiones con temperaturas superiores a los 35 °C. A diferencia de otras trepadoras más delicadas, la Solandra no se quema ni pierde color con la exposición solar. También soporta breves períodos de sequía, lo que la convierte en una aliada ideal para quienes no pueden regar todos los días.

Crecimiento rápido y pocas exigencias

La Solandra tiene un crecimiento vigoroso y rápido, pudiendo alcanzar entre 3 y 5 metros de altura si cuenta con soporte. Prefiere suelos bien drenados y riegos moderados: bastan dos a tres veces por semana en pleno verano. No necesita fertilizantes especiales ni podas intensas, aunque podar ligeramente al final del invierno estimula una floración más pareja.

Dónde ubicarla

Podés cultivarla directamente en el suelo o en una maceta grande si querés controlarla mejor. Es ideal para muros orientados al norte o al oeste, donde el sol incide la mayor parte del día. También se adapta bien a pérgolas o rejas; solo hay que ayudarla al principio con algunas guías o alambres finos hasta que empiece a sostenerse sola.

Perfecta para climas del norte y la Patagonia cálida

Por su resistencia, esta trepadora prospera tanto en regiones cálidas del norte argentino como en zonas secas y soleadas de la Patagonia norte. Si las temperaturas bajan mucho en invierno, conviene resguardarla o cubrir la base con hojas secas, aunque rara vez sufre daños graves.

Aunque todavía no es tan popular como la buganvilla, la Solandra violacea está ganando espacio entre los amantes de la jardinería por su combinación de resistencia, aroma y color. Su floración generosa, sumada a su capacidad para soportar el sol fuerte, la convierte en una opción ideal para quienes buscan una trepadora diferente y duradera.