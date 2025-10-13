Cómo lograr que las plantas florezcan mucho más: el truco que pocos aplican

Una poda liviana, una buena dosis de sol y un poco de abono natural pueden transformar completamente su aspecto.

Las plantas trepadoras son las favoritas para vestir pérgolas, muros o cercos, y llenar los jardines de color durante meses. Pero si las flores no aparecen o las hojas se ven verdes y frondosas sin ningún brote, probablemente el problema esté en el manejo del crecimiento. La clave está en podar a tiempo y de la manera correcta.

Durante el invierno, muchas personas se olvidan de controlar el avance de las ramas. Cuando llega la primavera, las trepadoras —como el jazmín del país, la bignonia rosada o la madreselva— invierten toda su energía en crecer, en lugar de concentrarse en florecer. El truco consiste en guiarlas y recortarlas levemente al comienzo de la temporada, para estimular la aparición de nuevos brotes con más flores.

Cuándo y cómo hacer la poda

El mejor momento para intervenir es a fines de agosto o principios de septiembre, cuando la planta empieza a activarse. Se deben eliminar las ramas secas o muy viejas y acortar los tallos que se enredan entre sí. Esto permite que la luz y el aire lleguen mejor a las zonas internas, algo fundamental para una floración pareja.

Los especialistas en jardinería recomiendan no hacer podas drásticas en primavera, ya que eso puede retrasar la floración. En cambio, se sugiere realizar pequeños cortes de mantenimiento cada 15 días, sobre todo en especies muy vigorosas.

Otro secreto: la orientación y el abono

Además de la poda, hay otro factor que muchos pasan por alto: la orientación solar. Las trepadoras que reciben sol directo durante la mañana y media sombra por la tarde suelen florecer más y mantener sus hojas verdes por más tiempo.

Por último, aplicar abono orgánico rico en fósforo y potasio —como compost o harina de hueso— ayuda a potenciar los capullos. Este tipo de fertilizante natural se puede colocar una vez por mes durante toda la temporada de crecimiento.

Resultado: más color y perfume todo el verano

Con estos cuidados sencillos, las plantas trepadoras pueden cubrir una pared en pocas semanas y regalar una floración prolongada hasta fines del verano. El truco está en observarlas, guiarlas y darles justo lo que necesitan en el momento correcto.

