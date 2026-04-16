La planta arbustiva que todos quieren en el jardín: crece rápido, perfuma y soporta el frío

Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.

La lavanda (Lavandula officinalis) es una planta mediterránea que se adaptó muy bien a los climas secos y ventosos del sur argentino. Se destaca por su resistencia al frío, al calor y a las plagas, y por su capacidad de perfumar el aire de forma natural.

Con su color violeta característico y sus hojas grises, aporta un toque elegante y silvestre a cualquier rincón del jardín o la vereda.

Fotos gentileza.-

Por qué todos quieren tener lavanda

Crece rápido y no requiere grandes cuidados.

y no requiere grandes cuidados. Es resistente a las heladas y a la sequía .

. Repele insectos molestos como mosquitos y pulgones.

como mosquitos y pulgones. Atrae polinizadores como abejas y mariposas.

como abejas y mariposas. Su aroma ayuda a reducir el estrés y mejorar el sueño.

y mejorar el sueño. En la Patagonia, puede cultivarse a cielo abierto, en macetas o como cerco natural.

Cómo cuidarla para que florezca más

Luz : necesita mucho sol , al menos 6 horas diarias.

: necesita , al menos 6 horas diarias. Riego : poco y espaciado . Se adapta mejor a la sequía que al exceso de agua.

: . Se adapta mejor a la sequía que al exceso de agua. Tierra : prefiere suelos pobres, bien drenados y sin encharcar.

: prefiere y sin encharcar. Poda: después de la floración, una poda leve estimula nuevos brotes.

Lavanda en la cocina y el botiquín

Además de decorar y perfumar, la lavanda tiene usos culinarios y medicinales. Sus flores se pueden usar en:

Infusiones relajantes

Aceites esenciales caseros

Sobres aromáticos para ropa

Galletitas, panes o miel saborizada

También es un remedio natural contra la ansiedad, el insomnio y los dolores musculares leves.

Un toque de Provenza en tu patio

Cultivar lavanda es como traer un pedacito de campo francés a la casa. Su aroma suave y floral genera un ambiente relajante y acogedor. Y si la combinás con otras especies como romero o salvia, podés crear un rincón aromático de bajo consumo de agua.

Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.