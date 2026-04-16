La planta arbustiva que todos quieren en el jardín: crece rápido, perfuma y soporta el frío
Ideal para quienes buscan belleza, bajo mantenimiento y un aroma natural durante todo el año.
La lavanda (Lavandula officinalis) es una planta mediterránea que se adaptó muy bien a los climas secos y ventosos del sur argentino. Se destaca por su resistencia al frío, al calor y a las plagas, y por su capacidad de perfumar el aire de forma natural.
Con su color violeta característico y sus hojas grises, aporta un toque elegante y silvestre a cualquier rincón del jardín o la vereda.
Por qué todos quieren tener lavanda
- Crece rápido y no requiere grandes cuidados.
- Es resistente a las heladas y a la sequía.
- Repele insectos molestos como mosquitos y pulgones.
- Atrae polinizadores como abejas y mariposas.
- Su aroma ayuda a reducir el estrés y mejorar el sueño.
- En la Patagonia, puede cultivarse a cielo abierto, en macetas o como cerco natural.
Cómo cuidarla para que florezca más
- Luz: necesita mucho sol, al menos 6 horas diarias.
- Riego: poco y espaciado. Se adapta mejor a la sequía que al exceso de agua.
- Tierra: prefiere suelos pobres, bien drenados y sin encharcar.
- Poda: después de la floración, una poda leve estimula nuevos brotes.
Lavanda en la cocina y el botiquín
Además de decorar y perfumar, la lavanda tiene usos culinarios y medicinales. Sus flores se pueden usar en:
- Infusiones relajantes
- Aceites esenciales caseros
- Sobres aromáticos para ropa
- Galletitas, panes o miel saborizada
También es un remedio natural contra la ansiedad, el insomnio y los dolores musculares leves.
Un toque de Provenza en tu patio
Cultivar lavanda es como traer un pedacito de campo francés a la casa. Su aroma suave y floral genera un ambiente relajante y acogedor. Y si la combinás con otras especies como romero o salvia, podés crear un rincón aromático de bajo consumo de agua.
Fácil, linda, perfumada y útil. La lavanda es una de esas plantas que se ganan su lugar en cualquier jardín. Si buscás una especie que te devuelva mucho con poco esfuerzo, no lo dudes: plantá lavanda.
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