Las almendras, el superalimento que recomiendan los expertos: cuántas comer por día y qué beneficios aportan

Las almendras se consolidan como uno de los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición y salud pública. Investigaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard y del sitio especializado Verywell Health destacan que su consumo diario puede mejorar la salud cardiovascular, reducir el colesterol malo y disminuir el riesgo de cáncer o diabetes.

Además, su incorporación regular en la dieta ayuda a controlar el peso, fortalecer los huesos y mejorar el aspecto de la piel, razones por las que cada vez más profesionales las recomiendan como una estrategia sencilla y eficaz para cuidar el cuerpo.

¿Cuántas almendras hay que comer por día?

Los expertos aconsejan consumir entre 28 y 45 gramos diarios, lo que equivale a un puñado de almendras. Esta porción es suficiente para aprovechar todos sus beneficios sin sumar calorías en exceso.

Beneficios para el corazón y el colesterol

Las almendras contribuyen a reducir el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, que está vinculado a enfermedades cardíacas como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Gracias a su alto contenido de grasas saludables, antioxidantes y vitamina E, protegen las arterias, mejoran la circulación y reducen la inflamación.

Prevención del cáncer y control del azúcar

Estudios recientes muestran que quienes consumen frutos secos como almendras, nueces o maní tienen menos riesgo de desarrollar cáncer de mama. Una ingesta diaria de 28 gramos se asocia con una reducción del 21% en la mortalidad por cáncer.

También son aliadas de quienes tienen diabetes o resistencia a la insulina, ya que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Su bajo contenido de carbohidratos y su aporte de magnesio y proteínas las convierten en una opción ideal para mantener el azúcar bajo control.

Control del peso y mayor saciedad

Consumir almendras como snack saludable a media mañana genera sensación de saciedad y reduce la ingesta calórica en las comidas siguientes.

Diversas investigaciones vinculan su consumo habitual con una menor circunferencia de cintura y un índice de masa corporal más bajo, por lo que resultan una excelente alternativa para quienes buscan mantener un peso equilibrado sin resignar sabor ni placer.