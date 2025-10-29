Cómo conservar correctamente el aceite de oliva para mantener sus beneficios

El aceite de oliva es uno de los productos más valorados y versátiles de la cocina. Usado como aderezo o base de innumerables preparaciones, se destaca no solo por su sabor, sino también por la gran cantidad de propiedades y beneficios que aporta a la salud. Sin embargo, pocos saben que su conservación es clave: si no se guarda correctamente, puede perder sus cualidades y deteriorarse con el tiempo.

Conocido como el “oro líquido”, el aceite de oliva es fuente de ácidos grasos saludables y antioxidantes. Diversos estudios científicos han demostrado que contribuye a reducir el colesterol malo (LDL), regular la presión arterial y prevenir enfermedades como la diabetes. Pero para mantener intactos estos beneficios, es fundamental almacenarlo en el lugar adecuado, lejos del calor, la luz y el aire, ya que estos factores aceleran su oxidación y alteran su calidad.

En caso de que no esté en un buen lugar, el aceite de oliva puede echarse a perder y este ingrediente no soporta tres cosas, que son el oxígeno, la luz y el calor; por lo que será fundamental guardarlo en un lugar en el que esté lejos de estos tres aspectos y así no se eche a perder.

Dónde guardarlo para que conserve sus propiedades

Según especialistas en aceite de oliva, este producto de cocina debe guardarse en la nevera o en la alacena en un lugar oscuro y en donde se mantenga fresco; para que no se pierdan sus propiedades y siempre debe tener su tapa puesta. Una vez que haya sido abierto, tiene una duración de 4 meses y tendrás que consumirlo en el lapso de ese tiempo para que no tenga un sabor feo.

Por otro lado, en caso de que uses el aceite de oliva para freír y no sabes si reutilizarlo, lo puedes hacer hasta tres veces, pero se aconseja no hacerlo para que no pierda sus propiedades al freír. Otro consejo de los especialistas es que es mejor que esté en un envase de vidrio y no de plástico.

Con información de Terra