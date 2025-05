Las plantas medicinales del otoño/invierno que recomienda Sara Itkin, la médica yuyera de Bariloche

En tiempos donde los tratamientos naturales vuelven a ganar terreno, Sara Itkin es una voz imprescindible. Es médica generalista, formada en la Universidad Nacional de Rosario, y desde hace más de tres décadas integra su conocimiento académico con los saberes ancestrales de las comunidades rurales y mapuche de la Patagonia.

«Las plantas son las sanadoras más antiguas que existen», dice. Pero no solo por su química natural, sino también por su valor cultural. “Las plantas también sanan porque están ligadas a la afectividad, a la memoria, a lo comunitario”, sostiene.

Llegó a la región a comienzos de los 90, para trabajar en el sistema de salud pública de Neuquén. Recorrió San Martín de los Andes, Las Lajas, Villa La Angostura y Traful, siempre combinando la atención médica con el diálogo intercultural. En cada visita rural, dice, había alguien que le contaba cómo se había curado con una planta. “Así empecé a mirar distinto la vegetación y a aprender desde la escucha”.

Hoy vive en Bariloche y se define como médica yuyera, una categoría que combina ciencia y respeto por los saberes populares. En sus charlas, entrevistas y talleres promueve el uso seguro y consciente de las plantas medicinales que crecen en la región.

Defiende el conocimiento compartido y critica con firmeza el desprecio que históricamente hubo desde el sistema de salud hacia los «yuyod» o «remedios caseros». “Nos enseñaban a desconfiar. Pero la gente que usa plantas desde siempre sabe cómo usarlas, sabe cuánto, cómo y para qué”.

En esta época del año, cuando el frío aprieta y la humedad se instala, Sara recomienda buscar alrededor: “Tomillo, llantén, ñanqulawen, eucalipto… En cada patio, en cada vereda, puede haber un pequeño botiquín natural esperando ser reconocido”.

Las plantas patagónicas que nos cuidan en invierno

En tiempos de nieve, frío y humedad, la naturaleza andina ofrece desde hace siglos su botiquín vegetal. Sara Itkin, médica generalista y yuyera que vive en Bariloche, compartió en una entrevista con Marca Patagonia de RÍO NEGRO RADIO cuáles son los yuyos más valiosos en esta época del año. Estas plantas nativas, que crecen en cerros, veranadas y jardines, no solo fortalecen el cuerpo: también sanan desde lo cultural y afectivo.

Ñanqulawen (Valeriana nativa)

Conocida en la lengua mapuche como «la planta que cura siete males», el ñanqulawen es una valeriana autóctona que se valora por sus propiedades calmantes, digestivas y para aliviar dolores. Sara la conoció en la zona de Las Coloradas, donde una vecina se la presentó con orgullo como una planta poderosa. Según la cosmovisión mapuche, forma parte del grupo de «lawen», las plantas con virtudes sanadoras. Se usa en infusiones y decocciones para calmar el sistema nervioso y facilitar el descanso.

Eucalipto

Aunque no es nativo de la Patagonia, está muy presente en jardines y veredas de pueblos y ciudades. Las hojas de eucalipto, puestas a hervir, liberan vapores que limpian el aire, alivian la congestión y desinfectan naturalmente. “Las abuelas nos enseñaron a hacer vahos con eucalipto, y tenían razón”, asegura Itkin. La advertencia que hace es clara: no confundir los vahos caseros con el uso directo de aceites esenciales, que pueden ser irritantes si no se dosifican bien.

Tomillo de campo (nativo) y tomillo europeo

El tomillo silvestre patagónico, que crece en las bardas y zonas rurales, es un gran aliado del invierno. Es descongestivo, expectorante, antiviral y estimula el sistema inmune. Se puede usar en infusión, en vahos o agregar en caldos y sopas. Quienes cultiven tomillo europeo en macetas o jardines también pueden usarlo: “Da calor al cuerpo, fluidifica las mucosidades y ayuda con las sinusitis”, dice la médica yuyera.

Llantén (Plantago major)

Itkin mencionó al Llantén como una de las primeras plantas que la cautivaron en su camino con los yuyos. De amplísimo uso en medicina popular, el Llantén es ideal para inflamaciones respiratorias, digestivas y de la piel. Tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes. Se usa en infusiones, cataplasmas y baños de asiento.