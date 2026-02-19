Mejora la circulación y reduce la inflamación vascular: los beneficios de consumir esta hortaliza todos los días 

Cuando se habla de alimentos con efecto antiinflamatorio, suelen mencionarse la cúrcuma, el jengibre o los arándanos. Sin embargo, la ciencia señala a una verdura que destaca por un mecanismo único a nivel vascular: la remolacha.

Diversos estudios muestran que este alimento actúa directamente sobre el óxido nítrico, una molécula clave para regular el flujo sanguíneo, la dilatación de las arterias y los procesos inflamatorios del sistema vascular. Gracias a este mecanismo, una pequeña cantidad de remolacha puede generar beneficios significativos en la salud cardiovascular.

Por qué la remolacha mejora la salud de las arterias

La remolacha es rica en nitratos naturales, que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Esta sustancia cumple un rol fundamental en:

La relajación de los vasos sanguíneos

La mejora de la circulación

La reducción de la inflamación vascular

El control de la presión arterial

De acuerdo con investigaciones citadas por el National Institutes of Health, el aumento del óxido nítrico favorece una mejor función endotelial, es decir, el correcto funcionamiento de las paredes internas de las arterias.

Beneficios de consumir remolacha de forma habitual

Incorporar remolacha de manera regular puede aportar múltiples beneficios:

Mejora la circulación sanguínea , favoreciendo el transporte de oxígeno y nutrientes

, favoreciendo el transporte de oxígeno y nutrientes Reduce la inflamación vascular , un factor clave en enfermedades cardiovasculares

, un factor clave en enfermedades cardiovasculares Contribuye al control de la presión arterial

Protege la salud del corazón

Aumenta la energía y el rendimiento físico , razón por la cual es muy utilizada por deportistas

, razón por la cual es muy utilizada por deportistas Favorece la recuperación muscular tras el ejercicio

Si bien no “limpia” las arterias de forma literal, como a veces se afirma, sí ayuda a mejorar la elasticidad arterial y a prevenir la acumulación de daño vascular, lo que resulta clave para la salud a largo plazo.

La remolacha ha sido utilizada históricamente como alimento medicinal para mejorar la vitalidad y la resistencia física. Hoy, la ciencia respalda esos usos tradicionales al demostrar su impacto directo en la circulación y la salud cardiovascular desde el interior del organismo.

Cómo incorporarla a la dieta diaria

Puede consumirse:

Cruda rallada en ensaladas

Hervida o al horno

En jugos o licuados

Como base de hummus o purés

Los especialistas recomiendan un consumo regular y moderado, dentro de una alimentación equilibrada.

La inflamación crónica de bajo grado afecta a gran parte de la población, incluso sin síntomas evidentes. En ese contexto, incluir remolacha en la alimentación diaria puede marcar una diferencia real, ayudando a proteger las arterias, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular con el paso del tiempo.