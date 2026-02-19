Mejora la circulación y reduce la inflamación vascular: los beneficios de consumir esta hortaliza todos los días
La ciencia respalda esos usos tradicionales al demostrar su impacto directo en la circulación y la salud cardiovascular desde el interior del organismo.
Cuando se habla de alimentos con efecto antiinflamatorio, suelen mencionarse la cúrcuma, el jengibre o los arándanos. Sin embargo, la ciencia señala a una verdura que destaca por un mecanismo único a nivel vascular: la remolacha.
Diversos estudios muestran que este alimento actúa directamente sobre el óxido nítrico, una molécula clave para regular el flujo sanguíneo, la dilatación de las arterias y los procesos inflamatorios del sistema vascular. Gracias a este mecanismo, una pequeña cantidad de remolacha puede generar beneficios significativos en la salud cardiovascular.
Por qué la remolacha mejora la salud de las arterias
La remolacha es rica en nitratos naturales, que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Esta sustancia cumple un rol fundamental en:
- La relajación de los vasos sanguíneos
- La mejora de la circulación
- La reducción de la inflamación vascular
- El control de la presión arterial
De acuerdo con investigaciones citadas por el National Institutes of Health, el aumento del óxido nítrico favorece una mejor función endotelial, es decir, el correcto funcionamiento de las paredes internas de las arterias.
Beneficios de consumir remolacha de forma habitual
Incorporar remolacha de manera regular puede aportar múltiples beneficios:
- Mejora la circulación sanguínea, favoreciendo el transporte de oxígeno y nutrientes
- Reduce la inflamación vascular, un factor clave en enfermedades cardiovasculares
- Contribuye al control de la presión arterial
- Protege la salud del corazón
- Aumenta la energía y el rendimiento físico, razón por la cual es muy utilizada por deportistas
- Favorece la recuperación muscular tras el ejercicio
Si bien no “limpia” las arterias de forma literal, como a veces se afirma, sí ayuda a mejorar la elasticidad arterial y a prevenir la acumulación de daño vascular, lo que resulta clave para la salud a largo plazo.
La remolacha ha sido utilizada históricamente como alimento medicinal para mejorar la vitalidad y la resistencia física. Hoy, la ciencia respalda esos usos tradicionales al demostrar su impacto directo en la circulación y la salud cardiovascular desde el interior del organismo.
Cómo incorporarla a la dieta diaria
Puede consumirse:
- Cruda rallada en ensaladas
- Hervida o al horno
- En jugos o licuados
- Como base de hummus o purés
Los especialistas recomiendan un consumo regular y moderado, dentro de una alimentación equilibrada.
La inflamación crónica de bajo grado afecta a gran parte de la población, incluso sin síntomas evidentes. En ese contexto, incluir remolacha en la alimentación diaria puede marcar una diferencia real, ayudando a proteger las arterias, mejorar la circulación y fortalecer la salud cardiovascular con el paso del tiempo.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar