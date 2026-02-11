Los alimentos ricos en vitaminas A, C y E que protegen tus ojos de cataratas, la radiación UV y el envejecimiento

La alimentación cumple un rol fundamental en la salud visual. Diversos especialistas coinciden en que las vitaminas A, C y E son claves para proteger los ojos, prevenir enfermedades oculares y retrasar el deterioro asociado al paso del tiempo.

Estas vitaminas, conocidas como “las vitaminas de la vista”, contribuyen a fortalecer diferentes funciones oculares y ayudan a reducir el riesgo de patologías frecuentes, como cataratas y trastornos degenerativos.

El rol de cada vitamina en la salud visual

Según explican especialistas en nutrición y oftalmología, cada una de estas vitaminas cumple funciones específicas en el organismo.

La vitamina A es fundamental para mejorar la visión nocturna y prevenir enfermedades oculares como las cataratas. También contribuye al correcto funcionamiento de la retina y al mantenimiento de los tejidos oculares.

Por su parte, la vitamina C actúa como un protector natural frente a la radiación ultravioleta, uno de los factores que más afecta la salud ocular con el paso del tiempo.

En tanto, la vitamina E cumple una función antioxidante, ayudando a reducir el daño celular provocado por los radicales libres y disminuyendo el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento visual.

Qué alimentos ayudan a cuidar la vista

El doctor Valls recomienda mantener una dieta equilibrada, rica en antioxidantes y nutrientes esenciales para la salud ocular. Entre los alimentos más beneficiosos se destacan:

Verduras de hoja verde , por su alto contenido de vitamina A y antioxidantes

, por su alto contenido de vitamina A y antioxidantes Zanahorias , fuente de betacaroteno, precursor de la vitamina A

, fuente de betacaroteno, precursor de la vitamina A Brócoli , rico en vitamina C

, rico en vitamina C Frutos secos y semillas , que aportan vitamina E

, que aportan vitamina E Pescado azul , como atún y salmón, fuente de ácidos grasos Omega-3

, como atún y salmón, fuente de ácidos grasos Omega-3 Manzana , que ayuda a combatir los radicales libres

, que ayuda a combatir los radicales libres Lácteos, que contienen vitaminas y calcio beneficiosos para la salud ocular

Hábitos alimentarios que favorecen la visión

Los especialistas recomiendan incorporar al menos dos piezas de fruta al día y priorizar el consumo regular de verduras y hortalizas dentro de una dieta variada y equilibrada.

Mantener estos hábitos, junto con controles oftalmológicos periódicos y el uso de protección frente a la exposición solar, puede contribuir a preservar la salud visual y reducir el riesgo de enfermedades oculares a largo plazo.