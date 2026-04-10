Por qué conviene ponerle bicarbonato a las plantas de interior y para qué sirve

Aunque el bicarbonato es un producto natural y seguro, su uso excesivo puede desequilibrar el suelo o provocar quemaduras leves en las hojas. Por eso, es importante seguir algunas recomendaciones:

El bicarbonato de sodio no solo se utiliza en la cocina o en la limpieza del hogar. También es un aliado silencioso y efectivo en la jardinería casera, especialmente cuando se trata de plantas de interior. Su aplicación correcta puede ayudar a mejorar el estado general de las plantas y potenciar su crecimiento.

¿Para qué sirve el bicarbonato en las plantas?

El bicarbonato tiene propiedades antifúngicas, lo que lo convierte en una barrera natural contra plagas y hongos, comunes en ambientes húmedos y poco ventilados, donde suelen estar ubicadas las plantas de interior.

Además, ayuda a regular el pH del sustrato, evitando que se vuelva demasiado ácido, lo cual puede dificultar la absorción de nutrientes esenciales.

Entre sus principales beneficios, los especialistas en jardinería destacan que:

Previene la aparición de hongos , como el mildiu o el oídio, que provocan manchas blancas o polvo en hojas y tallos.

, como el mildiu o el oídio, que provocan manchas blancas o polvo en hojas y tallos. Reduce la presencia de insectos , como pulgones y cochinillas, que atacan la savia y debilitan la planta.

, como pulgones y cochinillas, que atacan la savia y debilitan la planta. Neutraliza olores y bacterias en la tierra, especialmente en macetas con riego frecuente o mal drenaje.

en la tierra, especialmente en macetas con riego frecuente o mal drenaje. Mejora la vitalidad general de la planta, siempre que se use con moderación.

Cómo aplicar el bicarbonato correctamente

Existen distintas formas de aplicar bicarbonato de manera segura y eficaz en las plantas de interior:

Spray antifúngico : disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con una gota de detergente neutro. Pulverizar sobre las hojas una vez por semana, preferentemente en horarios sin sol directo.

: disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con una gota de detergente neutro. Pulverizar sobre las hojas una vez por semana, preferentemente en horarios sin sol directo. Espolvoreado sobre la tierra : colocar una pequeña cantidad directamente en el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir hongos en la base.

: colocar una pequeña cantidad directamente en el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir hongos en la base. Enjuague para macetas: se puede usar para lavar las macetas vacías antes de reutilizarlas, eliminando residuos que podrían dañar nuevas plantas.

Precauciones para lograr mejores resultados

Aunque el bicarbonato es un producto natural y seguro, su uso excesivo puede desequilibrar el suelo o provocar quemaduras leves en las hojas. Por eso, es importante seguir algunas recomendaciones: