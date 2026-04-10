Por qué conviene ponerle bicarbonato a las plantas de interior y para qué sirve
Gracias a su bajo costo y múltiples beneficios, este producto es muy valorado por quienes cuidan plantas en departamentos u oficinas.
El bicarbonato de sodio no solo se utiliza en la cocina o en la limpieza del hogar. También es un aliado silencioso y efectivo en la jardinería casera, especialmente cuando se trata de plantas de interior. Su aplicación correcta puede ayudar a mejorar el estado general de las plantas y potenciar su crecimiento.
¿Para qué sirve el bicarbonato en las plantas?
El bicarbonato tiene propiedades antifúngicas, lo que lo convierte en una barrera natural contra plagas y hongos, comunes en ambientes húmedos y poco ventilados, donde suelen estar ubicadas las plantas de interior.
Además, ayuda a regular el pH del sustrato, evitando que se vuelva demasiado ácido, lo cual puede dificultar la absorción de nutrientes esenciales.
Entre sus principales beneficios, los especialistas en jardinería destacan que:
- Previene la aparición de hongos, como el mildiu o el oídio, que provocan manchas blancas o polvo en hojas y tallos.
- Reduce la presencia de insectos, como pulgones y cochinillas, que atacan la savia y debilitan la planta.
- Neutraliza olores y bacterias en la tierra, especialmente en macetas con riego frecuente o mal drenaje.
- Mejora la vitalidad general de la planta, siempre que se use con moderación.
Cómo aplicar el bicarbonato correctamente
Existen distintas formas de aplicar bicarbonato de manera segura y eficaz en las plantas de interior:
- Spray antifúngico: disolver una cucharadita de bicarbonato en un litro de agua con una gota de detergente neutro. Pulverizar sobre las hojas una vez por semana, preferentemente en horarios sin sol directo.
- Espolvoreado sobre la tierra: colocar una pequeña cantidad directamente en el sustrato, alrededor del tallo, para prevenir hongos en la base.
- Enjuague para macetas: se puede usar para lavar las macetas vacías antes de reutilizarlas, eliminando residuos que podrían dañar nuevas plantas.
Precauciones para lograr mejores resultados
Aunque el bicarbonato es un producto natural y seguro, su uso excesivo puede desequilibrar el suelo o provocar quemaduras leves en las hojas. Por eso, es importante seguir algunas recomendaciones:
- No aplicar más de una vez por semana.
- Evitar el contacto directo con flores o brotes jóvenes.
- Probar en una pequeña zona de la planta antes de aplicarlo en toda la superficie.
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