Por qué deberías rociar vinagre en las alfombras del auto: el truco casero que sorprende por su eficacia

El vinagre no solo sirve para cocinar o desinfectar superficies del hogar: también puede convertirse en un excelente recurso para mantener el auto impecable. Rociar las alfombras con vinagre blanco es uno de esos trucos sencillos y económicos que se volvió viral por su eficacia y su bajo impacto ambiental.

Cómo funciona el truco del vinagre en el auto

El vinagre destilado de limpieza ayuda a remover manchas difíciles, eliminar malos olores y prevenir la formación de hongos. Las alfombras del auto suelen acumular tierra, mugre y humedad, por lo que este método resulta ideal para mantenerlas limpias y desinfectadas.

Para aplicarlo, solo hay que mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador. Luego:

Retirar las alfombras del vehículo. Sacudir o aspirar la suciedad superficial. Rociar con la mezcla y dejar actuar unos minutos. Secar con un paño o dejar que el vinagre se evapore naturalmente.

Este procedimiento es rápido y no requiere productos químicos agresivos.

Precauciones importantes

Aunque el vinagre es un excelente desinfectante, hay que evitar el contacto con tapizados de cuero o pintura del auto, ya que puede opacar o corroer esas superficies con el tiempo.

Si se utiliza para quitar excrementos de palomas u otras manchas externas, se recomienda no dejarlo actuar demasiado tiempo sobre la carrocería.

Otros usos del vinagre en el hogar y el vehículo

El vinagre blanco también puede usarse para limpiar cristales, retrovisores, llantas y faros, gracias a sus propiedades desengrasantes y desodorantes. Además, es útil para eliminar olores dentro del auto o para quitar manchas en los asientos de tela, siempre en pequeñas cantidades.

En el hogar, este producto también tiene múltiples usos: sirve para desinfectar baños, eliminar moho de las paredes, limpiar hornos, espejos o heladeras, y hasta para cocinar alimentos como vegetales, huevos o legumbres (en su versión comestible, no la de limpieza).

El vinagre blanco, en definitiva, es un aliado infalible para quienes buscan soluciones naturales, económicas y efectivas tanto en casa como en el auto.

