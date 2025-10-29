El truco con vinagre blanco y jabón líquido que revolucionó la limpieza del hogar

El vinagre blanco se consolida como uno de los grandes aliados del hogar: económico, natural y multifuncional, es un producto infaltable en cualquier alacena. Aunque muchos lo asocian solo con la cocina, su versatilidad lo convierte en una herramienta clave para limpiar, desinfectar, cuidar la ropa, mantener el jardín e incluso en algunos usos medicinales.

En los últimos meses, su popularidad volvió a crecer gracias a una tendencia que se hizo viral en redes: mezclar vinagre blanco con jabón líquido. Esta combinación potencia su poder limpiador y desinfectante, logrando resultados sorprendentes en vidrios, pisos, electrodomésticos y baños, sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Además de eliminar la grasa, desinfectar y neutralizar olores, el vinagre blanco se destaca por ser una opción ecológica y accesible, ideal para quienes buscan mantener su casa impecable con métodos naturales. Por su eficacia y bajo costo, este clásico doméstico sigue reafirmándose como un imprescindible en los hogares modernos.

Así se usa el vinagre blanco con jabón líquido: el secreto viral para dejar todo impecable

Para eliminar malos olores : es perfecto para ropa deportiva, toallas y sábanas que quedan malos olores y el vinagre ayudará a neutralizarlos y el jabón a reforzar la limpieza

: es perfecto para ropa deportiva, toallas y sábanas que quedan malos olores y el vinagre ayudará a neutralizarlos y el jabón a reforzar la limpieza Para mantener colores : el vinagre ayudará a fijar los tonos y evitar que la ropa oscura pierda el brillo

: el vinagre ayudará a fijar los tonos y evitar que la ropa oscura pierda el brillo Suavizante natural: tendrás que mezclar ½ taza de vinagre y una cucharada de jabón líquido en el compartimento del suavizante

Limpiar el lavarropas: para eliminar residuos, sarro y hongos del tambor, tendrás que mezclar estos dos ingredientes

Con información de Terra