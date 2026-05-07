Las 10 playas de España que son furor en Europa tienen aguas cristalinas y enamoran a turistas y celebridades

Playa de La Concha es considerada una de las playas urbanas más bellas de Europa por su bahía y su entorno natural.



Con el verano europeo cada vez más cerca, España vuelve a posicionarse entre los destinos más elegidos por quienes sueñan con vacaciones frente al mar. Sus casi 8.000 kilómetros de costa ofrecen escenarios para todos los gustos: desde pequeñas calas escondidas hasta extensas playas urbanas, pasando por pueblos pesqueros, villas marineras y rincones paradisíacos que parecen sacados del Caribe.

Cada temporada (el verano va del 21 de junio al 20 de septiembre), miles de turistas, incluidos muchos argentinos, llegan al país atraídos por la combinación de clima cálido, gastronomía mediterránea y playas de aguas cristalinas que se multiplican entre el Mediterráneo, el Atlántico y las Islas Canarias.

Muchas de ellas además se transformaron en verdaderos fenómenos de Instagram y son elegidas por celebridades y futbolistas para disfrutar del verano europeo.

La Concha, la joya del País Vasco

En Playa de La Concha, en la ciudad de San Sebastián, se encuentra una de las playas más famosas y elegantes de España. Ubicada sobre una bahía con forma de concha en el Golfo de Vizcaya, combina arena clara, aguas limpias y un entorno urbano considerado de los más bellos del país.

El paisaje se completa con la isla de Santa Clara y los montes Igueldo y Urgull, que rodean la bahía y convierten cada atardecer en una postal.

Playa de Palma, el clásico de Mallorca

Playa de Palma es uno de los grandes clásicos del Mediterráneo español. Con más de seis kilómetros de arena junto a la bahía de Palma, ofrece un ambiente vibrante, deportes acuáticos y una intensa vida nocturna.

Playa de Palma sigue siendo uno de los grandes clásicos del Mediterráneo por su ambiente, sus chiringuitos y sus extensas playas.

La cercanía con bares, chiringuitos y pueblos costeros la convierten en uno de los lugares más buscados por quienes buscan combinar playa y movimiento.

Maspalomas y sus dunas infinitas

En Playa de Maspalomas, el paisaje cambia por completo. Allí aparecen enormes dunas protegidas que crean una atmósfera casi desértica frente al océano Atlántico. Conectada con Playa del Inglés, es un destino principal que combina zonas familiares, áreas nudistas y espacios para deportes acuáticos, ofreciendo sol casi todo el año.

El icónico faro de Maspalomas y los kilómetros de arena hacen de este lugar uno de los escenarios más impactantes de Canarias.

Playa de Maspalomas cautiva con sus enormes dunas y kilómetros de arena frente al Atlántico.

Cala Agulla, aguas tranquilas y bosque

Al noreste de Mallorca aparece Cala Agulla, una pequeña cala rodeada de dunas y pinares donde predominan las aguas transparentes y la tranquilidad. Su suave pendiente y el entorno natural la vuelven ideal para familias y viajeros que buscan un ambiente más relajado.

Aiguablava, el secreto de la Costa Brava

La pequeña bahía de Aiguablava es una de las joyas menos masivas de la Costa Brava. El color intenso de sus aguas y los restaurantes de pescado frente al mar la transformaron en una de las playas más recomendadas por las guías de viaje europeas.

Aiguablava es una pequeña joya de la Costa Brava famosa por sus aguas azules y su entorno tranquilo.

Playa de la Barca, paraíso del windsurf

En Playa de la Barca, el viento y las olas son protagonistas. Este rincón de Fuerteventura es considerado uno de los mejores lugares de Europa para practicar windsurf y kitesurf. La playa forma parte de una isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO y sorprende por sus aguas turquesas y extensos paisajes de dunas.

Peñíscola, playa y casco histórico

Peñíscola combina dos mundos: playas urbanas y un casco histórico medieval construido sobre una enorme roca frente al mar. La localidad es especialmente elegida por familias gracias a su infraestructura y a las actividades náuticas disponibles.

Peñíscola combina playas familiares con un casco histórico medieval construido frente al mar Mediterráneo.

Playa d’en Bossa, la Ibiza más famosa

Hablar de Playa d’en Bossa es hablar de música, fiesta y verano europeo. Con tres kilómetros de arena y algunos de los clubes más famosos del mundo, se convirtió en un ícono internacional de la vida nocturna.

Durante el día, las aguas tranquilas y los deportes acuáticos atraen a miles de visitantes.

Playa de los Muertos, la más salvaje

Dentro del parque natural Cabo de Gata se esconde Playa de los Muertos, considerada por muchos como una de las playas más bellas de España. El contraste entre las rocas oscuras, el agua cristalina y la arena brillante genera un paisaje impactante y completamente natural.

Playa de los Muertos sorprende con aguas transparentes, naturaleza intacta y un paisaje salvaje dentro del parque natural Cabo de Gata.

Valdevaqueros y el espíritu surfer

En el extremo sur de Europa, cerca de Tarifa, aparece Playa de Valdevaqueros. Allí, el viento constante convirtió a la zona en uno de los centros de kitesurf más importantes del continente. La playa está rodeada de dunas, bosques y naturaleza protegida, en un entorno donde todavía es posible encontrar vacas caminando junto al mar.

Viajar de Argentina a las playas de España

La forma más directa es volar a Madrid (con Iberia o Aerolíneas Argentinas) o Barcelona (BCN). La duración promedio es de 12 a 14 horas. Desde allí, se pueden tomar vuelos internos o trenes a zonas costeras como Andalucía, Valencia o las Islas Baleares.

Requisitos de Entrada para Argentinos