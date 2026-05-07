Paro bancario confirmado: qué día de mayo no habrá atención en bancos y cuál es el reclamo

La Asociación Bancaria anunció un paro de actividades en todo el país para el próximo miércoles 13 de mayo. La medida se ejecutará durante las últimas tres horas de atención al público, afectando la operatividad de las entidades financieras sobre el cierre de la jornada.

El sindicato vinculó esta acción a las políticas aplicadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Hipotecario. Según el comunicado gremial, existe un proceso de reducción de estructuras que impacta en los puestos de trabajo y en la prestación del servicio.

Los puntos del reclamo de la bancaria en el nuevo paro este mayo

El conflicto se centra en las siguientes disposiciones:

Cierre de tesorerías: El BCRA dispuso el cierre de 12 de sus 21 sedes regionales. El gremio señaló que esta medida afecta a 32 trabajadores.

El BCRA dispuso el cierre de 12 de sus 21 sedes regionales. El gremio señaló que esta medida afecta a 32 trabajadores. Reducción de sucursales: Se denunció el cierre de dependencias del Banco Hipotecario en distintas jurisdicciones.

Se denunció el cierre de dependencias del Banco Hipotecario en distintas jurisdicciones. Centralización: Los trabajadores sostienen que el traslado de funciones a Buenos Aires genera demoras en la logística de efectivo para las provincias.

Esta jornada de protesta sucede a la realizada el pasado 27 de abril. Desde la conducción de La Bancaria advirtieron que, de no modificarse las condiciones actuales, las medidas de fuerza continuarán en las próximas semanas.