Qué frutas y verduras pueden comer los perros sin riesgo

Muchos dueños se preguntan si es bueno compartir ciertos alimentos de la mesa con sus mascotas. En el caso de los perros, las frutas y verduras pueden ser una gran fuente de fibra, vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, no todas son adecuadas y algunas incluso pueden resultar tóxicas.

La clave está en conocer cuáles son las opciones seguras y cómo ofrecérselas, siempre como complemento de su dieta balanceada y en porciones moderadas.

Frutas seguras para perros

Manzana: aporta fibra y vitamina C, siempre sin semillas ni corazón.

Pera: rica en agua, ideal para hidratar en verano. Retirar las semillas.

Banana: fuente de potasio y energía, en pequeñas cantidades.

Frutilla: antioxidante y baja en calorías, se puede dar fresca y lavada.

Sandía y melón: refrescantes y con alto contenido de agua. Sin semillas ni cáscara.

Verduras recomendadas

Zanahoria: fortalece dientes y encías, además de ser baja en calorías.

Calabaza y zapallo: buenas para la digestión, hervidos o al vapor.

Brócoli: en pequeñas cantidades, aporta fibra y vitaminas.

Pepino: refrescante y ligero, ideal en épocas de calor.

Espinaca: con moderación, por su aporte de hierro y antioxidantes.

Cómo ofrecer frutas y verduras

Lo ideal es incorporarlas como premios ocasionales o mezcladas con su comida habitual. Siempre conviene cortarlas en trozos pequeños, cocinarlas al vapor si son muy duras y evitar el agregado de sal, azúcar o condimentos.

Las que hay que evitar

Algunas frutas y verduras son peligrosas para los perros y deben evitarse por completo: uvas, pasas, cebolla, ajo, palta y tomate verde. Todas ellas pueden causar desde malestares digestivos hasta problemas más graves.

Frutas y verduras sí, pero siempre con cuidado y en su justa medida. Ofrecerlas de forma responsable ayuda a mejorar la nutrición del perro y a variar su dieta sin poner en riesgo su salud.