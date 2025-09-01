SUSCRIBITE
Qué frutas y verduras pueden comer los perros sin riesgo

Algunas frutas y verduras son un excelente complemento en la dieta de los perros, pero no todas son seguras. Conocé cuáles podés darle sin preocupaciones y cómo incorporarlas a su alimentación.

Frutas y verduras sí, pero siempre con cuidado y en su justa medida.

Muchos dueños se preguntan si es bueno compartir ciertos alimentos de la mesa con sus mascotas. En el caso de los perros, las frutas y verduras pueden ser una gran fuente de fibra, vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, no todas son adecuadas y algunas incluso pueden resultar tóxicas.

La clave está en conocer cuáles son las opciones seguras y cómo ofrecérselas, siempre como complemento de su dieta balanceada y en porciones moderadas.

Frutas seguras para perros

  • Manzana: aporta fibra y vitamina C, siempre sin semillas ni corazón.
  • Pera: rica en agua, ideal para hidratar en verano. Retirar las semillas.
  • Banana: fuente de potasio y energía, en pequeñas cantidades.
  • Frutilla: antioxidante y baja en calorías, se puede dar fresca y lavada.
  • Sandía y melón: refrescantes y con alto contenido de agua. Sin semillas ni cáscara.

Verduras recomendadas

  • Zanahoria: fortalece dientes y encías, además de ser baja en calorías.
  • Calabaza y zapallo: buenas para la digestión, hervidos o al vapor.
  • Brócoli: en pequeñas cantidades, aporta fibra y vitaminas.
  • Pepino: refrescante y ligero, ideal en épocas de calor.
  • Espinaca: con moderación, por su aporte de hierro y antioxidantes.

Cómo ofrecer frutas y verduras

Lo ideal es incorporarlas como premios ocasionales o mezcladas con su comida habitual. Siempre conviene cortarlas en trozos pequeños, cocinarlas al vapor si son muy duras y evitar el agregado de sal, azúcar o condimentos.

Las que hay que evitar

Algunas frutas y verduras son peligrosas para los perros y deben evitarse por completo: uvas, pasas, cebolla, ajo, palta y tomate verde. Todas ellas pueden causar desde malestares digestivos hasta problemas más graves.

Frutas y verduras sí, pero siempre con cuidado y en su justa medida. Ofrecerlas de forma responsable ayuda a mejorar la nutrición del perro y a variar su dieta sin poner en riesgo su salud.


