Qué frutas y verduras pueden comer los perros sin riesgo
Algunas frutas y verduras son un excelente complemento en la dieta de los perros, pero no todas son seguras. Conocé cuáles podés darle sin preocupaciones y cómo incorporarlas a su alimentación.
Muchos dueños se preguntan si es bueno compartir ciertos alimentos de la mesa con sus mascotas. En el caso de los perros, las frutas y verduras pueden ser una gran fuente de fibra, vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, no todas son adecuadas y algunas incluso pueden resultar tóxicas.
La clave está en conocer cuáles son las opciones seguras y cómo ofrecérselas, siempre como complemento de su dieta balanceada y en porciones moderadas.
Frutas seguras para perros
- Manzana: aporta fibra y vitamina C, siempre sin semillas ni corazón.
- Pera: rica en agua, ideal para hidratar en verano. Retirar las semillas.
- Banana: fuente de potasio y energía, en pequeñas cantidades.
- Frutilla: antioxidante y baja en calorías, se puede dar fresca y lavada.
- Sandía y melón: refrescantes y con alto contenido de agua. Sin semillas ni cáscara.
Verduras recomendadas
- Zanahoria: fortalece dientes y encías, además de ser baja en calorías.
- Calabaza y zapallo: buenas para la digestión, hervidos o al vapor.
- Brócoli: en pequeñas cantidades, aporta fibra y vitaminas.
- Pepino: refrescante y ligero, ideal en épocas de calor.
- Espinaca: con moderación, por su aporte de hierro y antioxidantes.
Cómo ofrecer frutas y verduras
Lo ideal es incorporarlas como premios ocasionales o mezcladas con su comida habitual. Siempre conviene cortarlas en trozos pequeños, cocinarlas al vapor si son muy duras y evitar el agregado de sal, azúcar o condimentos.
Las que hay que evitar
Algunas frutas y verduras son peligrosas para los perros y deben evitarse por completo: uvas, pasas, cebolla, ajo, palta y tomate verde. Todas ellas pueden causar desde malestares digestivos hasta problemas más graves.
Frutas y verduras sí, pero siempre con cuidado y en su justa medida. Ofrecerlas de forma responsable ayuda a mejorar la nutrición del perro y a variar su dieta sin poner en riesgo su salud.
