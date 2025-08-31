Renová el jardín en septiembre: las plantas que florecen en primavera y son fáciles de cuidar

Con la llegada de septiembre, el jardín comienza a despertar de su letargo invernal, anticipando la explosión de colores que traerá la primavera. Este mes marca el momento perfecto para preparar la tierra, planificar nuevas siembras y revitalizar los espacios verdes. Las temperaturas empiezan a subir lentamente, y los días se alargan, ofreciendo más horas de luz solar, fundamentales para el desarrollo de las plantas.

Para los amantes de la jardinería, este es un período emocionante, donde se combinan el deseo de ver florecer nuevas especies y la oportunidad de experimentar con diferentes variedades que embellecerán el jardín en los meses venideros. Agosto, con sus características climáticas, es el mes propicio para sembrar aquellas plantas que no solo sobreviven al invierno, sino que prosperan al recibir las primeras señales de la primavera.

A medida que los días fríos retroceden, es esencial seleccionar las especies adecuadas que puedan adaptarse a las condiciones actuales y florecer cuando las temperaturas sean más cálidas. Con la elección correcta de plantas, tu jardín no solo se verá lleno de vida en primavera, sino que también podrá ofrecer un refugio para la fauna local, como mariposas y abejas, que juegan un papel crucial en la polinización.

Cosmos, la flor que atrae mariposas:

Entre las plantas recomendadas para sembrar en agosto, el Cosmos se destaca por su capacidad para atraer mariposas e insectos polinizadores. Esta planta resistente, que tolera tanto la sequía como el sol intenso, es conocida por sus delicadas flores en tonos púrpura, rosa y blanco, que adornan el jardín desde la primavera hasta el final del otoño.

Zinnias: variedad y color para el verano

Otra opción ideal para este mes son las Zinnias, también conocidas como Flor de papel. Con su diversidad de colores y su parecido con las Dalias, estas flores alcanzan su esplendor en verano, aportando alegría al espacio con sus vibrantes tonos.

Caléndula: belleza y beneficios medicinales

La Caléndula, con sus flores amarillas y anaranjadas, es otra excelente opción. Además de embellecer el jardín, esta planta tiene propiedades repelentes de plagas, por lo que es recomendable plantarla cerca de la huerta. Su popularidad también se debe a sus conocidos beneficios medicinales, entre los que se destacan sus efectos antiinflamatorios y cicatrizantes.

Girasoles: altura y color en tu jardín:

Los Girasoles son perfectos para sembrar en agosto. Esta planta, que puede alcanzar hasta tres metros de altura, llenará de color el jardín con sus flores amarillas en los próximos meses. Es ideal para aquellos que cuentan con espacios amplios y desean un toque vibrante en su paisaje.

Petunias: flores colgantes que perfuman el ambiente:

Por último, las Petunias son una excelente opción para quienes buscan plantas colgantes. Sus flores, que pueden llegar a medir hasta 13 cm, se caracterizan por su colorido intenso y su capacidad para aromatizar el espacio donde se encuentran. Además, estas flores se mantienen hasta finales del otoño, garantizando un jardín colorido durante varios meses.

