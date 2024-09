Cómo preparar el jardín y las plantas para la llegada de la primavera

Llega el buen tiempo y con los primeros aires primaverales dan ganas de que el jardín, o el balcón, luzcan más verdes, con más flores, con esa vivacidad que parecen dar esta temporada.

El buen tiempo parece inyectarnos una energía extra para poner las manos en la tierra, arreglar nuestras macetas, plantar algunas semillas, y empezar a darle forma a esos espacios que seguramente disfrutaremos en las tardes y nochecitas que se vienen. De la mano de expertos, repasemos algunas actividades ideales para estos días:

– En los canteros: desmalezar, agregar compost

– Podar las gramineas que ya empezaron a brotar

– Controlar cochinillas, pulgones y ácaros. Identificar y controlar hormigueros (más abajo, una receta para combatirlos)

– Plantar las bulbosas de verano como dalias, nardos y gladiolos.

– Fertilizar: Podés introducir 1 cm de compost removiendo un poco la tierra vieja, sin dañar las raícer.

– Colocar tutores: Muchas herbáceas perennes (dalias, Salvia leucantha) y anuales (cleomes y cosmos) necesitan tutores para que no se caigan por el peso de las flores.

Otro tipo de primavera para cuidar el jardín es el cuidado de las siempre exuberantes glicinas. Después de su floración, pueden podarse para generar un crecimiento más vigoroso y obtener la sombra deseada.

Con el ascenso de las temperaturas, hay una fuerte brotación de malezas en el césped. Desmalezar. Si la superficie está muy compacta, airearla con un aireador o rodillo de púas, para evitar las invasiones de malezas.

Durante este mes, es aconsejable estar atentos y proteger aún durante la noche los arbustos recién comprados o con brotes tiernos que pueden ser afectados por las heladas tardías.

Alerta hormigas y pulgones! Cómo combatirlos

En unos días, ejércitos de hormigas saldrán a recortar las tiernas hojas de los árboles recién brotados después de un invierno con poco alimento. Y también harán daño llevando a los brotes pulgones y cochinillas.



Por eso, prevenir es mejor que curar. La manera más ecológica y eficiente es colocar collares con resina de pino alrededor del tronco. Así, la hormiga no podrá ascender, ya que sus patas quedarán pegadas en la resina. Estos collares se venden en viveros, pero si no los conseguimos, podemos confeccionar uno casero poniendo alrededor del tronco cinta de enmascarar y encima del papel una barrera de grasa de litio, que generará el mismo efecto que la resina.

En este caso, recordá que la grasa no debe entrar en contacto con la corteza del árbol.



Para evitar los pulgones, colocá en la base del arbusto algunas plantas de ciboullette… Y si ya han subido, herví 50 g de Cuasia amara en 2 litros de agua, dejá enfriar y rociá las partes afectadas con este preparado inocuo para el ser humano.

Tres recetas caseras para proteger nuestro jardín

1- El jabón blanco o detergente

Las garrapatas, pulgones y polillas suelen ser protagonistas del deterioro de los jardines y la muerte de muchas plantas.

Con esta sencilla receta es posible combatirlos

Ingredientes:

-3 cucharada de jabón blanco rallado y diluído en agua o una tapa de detergente para lavar platos.

– 2,5 litros de agua.

Preparación:

Mezclar bien los ingredientes y colocar en un recipiente con dispensador.

Aplicar una vez por semana en las hojas a una distancia de 30 centímetros aproximadamente. También esparcir por tallo.

2- Ajo

El ajo es otro remedio natural que protegerá tus plantas sobre todo aquellas plagas que consumen las hojas.

Ingredientes

– 1 cabeza de ajo

– 1 litro de agua

-1 cucharadita de aceite de oliva.

Preparación:

Colocar todos los dientes del ajo pelados junto con el aceite de oliva.

Luego de dejar reposar por un día, procesar y agregar el agua. Mezclar muy bien luego colocar en un frasco oscuro.

Si lo desea puede colar la preparación para envasar en un recipiente con dispensador, sino puede colocarlo con pincel sobre la planta cada 10 o 15 días.

3- Repelentes

Ingredientes:

-Un ramo de ruda fresca picada (tamaño de una mano)

-1 cebolla

-1 litro de agua

– 1/2 tapa de jabón blanco oo detergente líquido para platos

Preparación:

Moler todos los ingredientes. Luego hervir el agua y agregar al recipiente con los ingredientes picados o molidos.

Añadir el jabón diluido. Una vez frío, colocar y guardar en recipiente con rociador.

Rociar las plantas cada semana o 15 días. Esta sencilla preparación mantendrá alejados a insectos.

Encontrá más noticias sobre BIENESTAR haciendo clic acá.

¿Querés recibir nuestro newsletter? Suscribite acá y te llega todos los miércoles y sábados a tu correo.

Adherido a los criterios de

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales