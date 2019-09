Este fin de semana: los Salinas, de gira por la cordillera

Los Salinas, Luis y Juan, se darán una vuelta, este fin de semana, por la cordillera. Con sus guitarras se presentarán mañana en el Salón Hotel Nevada, de Bariloche; el domingo, en Chapelco Ski, de San Martín de los Andes; y el lunes en el Centro de Convenciones Arrayanes, de Villa La Angostura. En todos los casos, los shows comenzarán a las 21.

Padre e hijo, porque eso son Luis y Juan, respectivamente, tocan juntos desde hace varios años, una relación artística que tuvo su primera concreción discográfica en 2016 con Solo Salinas y que el año pasado tuvo su segundo capítulo con “Y la historia continúa”, el disco debut de Juan, del que Luis es productor y músico invitado.

Los conciertos tendrá a ambos y sus respectivas guitarras como protagonistas y recorrerán un variado repertorio con canciones compuestas por uno y otro y otras compuestas por ambos. Habrá momentos tangueros, folclóricos y de jazz.



En un diálogo telefónico con “Río Negro”, antes de emprender viaje rumbo al sur, Luis se refirió a la experiencia de tocar junto a su hijo y de cómo lo ve como músico. También contó en qué anda por estos tiempos.

“Alguna vez a Juan le dije, cuando iba a tocar por primera vez: ‘Juan, vos tenés que sentir tus notas, escuchar a tus compañeros y disfrutar. No tenés nada que demostrar’. En ese mundo anda él y ando yo”. Luis Salinas disfruta de todo lo que tiene que ver con la experiencia de compartir música con Juan, pero sobre todo de verlo desarrollarse como músico sin la mochila de ser el hijo de quien es: uno de los más grandes guitarristas argentinos de este tiempo.

Dice Luis de Juan: “Lo veo desarrollando su personalidad, y que va más allá del instrumento. Toca muy bien la batería, el bajo. Yo lo veo como un músico que toca la guitarra. Yo creo que hay una diferencia entre tocar la guitarra y el hecho artístico o musical de tocar la guitarra”. Y aclara, por si fuera necesario: “También él me va enseñando cosas a mi”.



El último registro discográfico de Luis Salinas data de 2016, “El tren”, aquel boxset de cinco discos, entre los cuales está “Solo Salinas”, el trabajo doble junto a su hijo. ¿Qué pasó desde entonces? Así lo cuenta: “Al no estar en ninguna compañía no tenés la obligación de sacar un disco todos los años. Eso te obliga a grabar un disco sin tener nada para decir. Yo, en cambio, cuando saco un disco es porque tengo algo para decir ”.

Luis dice que tras grabar, en 2010, el potente disco “Sin tiempo”, del cual participaron L.A. Spinetta y Tomatito, entre otros y que fue nominado a un Grammy; y de “El Tren” sintió que se quedó sin cosas por decir. Después vino el disco de Juan, que pensaba que se iba a grabar este año, pero vio que había madurado lo suficiente y lo editaron el año pasado.

Después de todo aquello, Luis siente hay cosas que están dando y vueltas aunque no muy definidas todavía. Y acaso a modo de anticipo, dice: “Quizás el año que viene grabe algo nuevo, uno con guitarristas que me gustan mucho, otro de música argentina o de latin jazz. Son como bosquejos que crecen día a día con las cosas que voy tocando. Y Juan está metido en todo eso”.