Uranio en Chubut: minera canadiense inicia actividades en el proyecto Laguna Salada

Laguna Salada es uno de los proyectos de uranio más grandes del país. Foto: gentileza.

La empresa canadiense Jaguar Uranium comenzó los trabajos de campo en el área Guanaco dentro del proyecto de uranio Laguna Salada, ubicado en Chubut. Su objetivo es poder avanzar en la exploración de este mineral para poder definir el potencial del yacimiento.

Las tareas iniciaron luego de que el Ministerio de Medio Ambiente del gobierno provincial aprobara la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente. La minera indicó que la autorización se recibió antes de lo previsto, lo que le permitirá acelerar en la campaña de exploración de la iniciativa.

Las actividades de exploración en la zona incluirán prospecciones geofísicas, muestreo superficial, zanjas, construcción de caminos de acceso, operaciones de perforación y establecimiento de campamentos de exploración.

Jaguar Uranium cuenta con una cartera de activos distribuida entre Argentina y Colombia: según señaló, Laguna Salada es uno de los proyectos de uranio cerca de la superficie más grandes del país, abarcando una superficie cercana a las 230.000 hectáreas.

El CEO de Jaguar Uranium, Steven Gold, expresó en un comunicado que «la llegada anticipada del permiso EIA es un hito importante» para la firma. «Esta aprobación forma la base de nuestra estrategia de exploración acelerada en Laguna Salada y posiciona a Jaguar para avanzar rápidamente hacia nuestra siguiente fase de trabajo», añadió.

Las actividades de Jaguar Uranium en Mendoza

La minera también está desarrollando su plan de exploración en el proyecto Huemul, ubicado en Mendoza. Abarca un distrito de 27.700 hectáreas, y está centrado en la primera mina de uranio en producción de Argentina.

La misma fue puesta en marcha en 1955 y operada de forma continua hasta 1975 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, con aproximadamente 130.000 toneladas de mineral procesadas en la planta de Malargüe. Las leyes históricas de cabeza de 0,21% de uranio, 2,0% de cobre y 0,11% de vanadio resaltan la naturaleza polimetálica del distrito.

El Acuerdo de Colaboración de Jaguar Uranium con el Ministerio de Energía y Ambiente de la Provincia fue firmado en marzo, lo que establece una cooperación formal entre el gobierno y la empresa en todas las propiedades de la compañía en Mendoza.

La iniciativa alberga tres metales prioritarios en un mismo distrito como lo son el uranio, el cobre y el vanadio. Según la firma, representa precisamente el tipo de proyecto para el que se diseñó el marco, con una clara vía hacia la exploración moderna.