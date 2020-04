Este jueves hubo otros 143 diagnósticos de coronavirus en el país

Otras cuatro personas murieron y 143 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 218 las víctimas fatales y 4.428 los infectados desde el inicio de la pandemia en el país, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

La cartera sanitaria comunicó en su reporte vespertino que fallecieron tres hombres, dos de 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires y uno de 48 años, en la Ciudad de Buenos Aires. En su parte matutino informó que murió un hombre de 71 años, también residente en la Ciudad de Buenos Aires.

De los 4.428 casos, 915 (20,7%) son importados, 1.904 (43%) contactos estrechos de casos confirmados, 1.149 (25,9%) casos de circulación comunitaria y el resto en investigación epidemiológica.

El Ministerio de Salud de la Nación también informó que hoy se hicieron 420 testeos serológicos rápidos en la estación de tren de Once, en ese barrio porteño, y "se detectaron siete casos positivos de personas que cursaron la enfermedad y hoy se encuentran sin el virus".

Con estos siete de hoy, sumaron ocho los positivos, dado que ayer hubo sólo uno en los mismos estudios realizados en la estación ferroviaria de Retiro. Agregaron que hasta hoy, "se realizaron tres jornadas de toma de muestras" en las que fueron testeadas 1.280 personas.

Un total de 124 casos de coronavirus fueron detectados hasta hoy en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires, donde las villas 31 de Retiro y la 1-11-14 de Flores son las más afectadas, según datos difundidos por el Gobierno porteño.

Fuentes oficiales informaron, a través de un comunicado, que se registraron 124 casos de personas con coronavirus positivo, de los cuales 57 son vecinos de la villa de Retiro y otros 48 de la de Flores.

En tanto, el presidente Alberto Fernandez agradeció por su parte el "esfuerzo" que todos ponen en medio de la pandemia e instó a "seguir trabajando para la gente" resolviéndole los problemas", al recorrer los hospitales del Bicentenario, de Esteban Echeverría y Néstor Kirchner, de Cañuelas, ambos en la Provincia de Buenos Aires.

A través de su cuenta de Twitter, Fernández dijo asimismo que "confía" en la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta, para "afrontar el enorme trabajo" que la espera en el organismo que tiene una "función clave" en el marco de la pandemia.

A su vez, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que "hay que ir hacia un contagio administrado" de coronavirus y resaltó que "el éxito no es no tener ningún caso, sino lograr que esto sea lo más pausado posible y no explote de golpe".

En declaraciones a radio El Destape, el funcionario explicó que "lentamente hay que poner el marcha la economía porque si nos quedamos todos encerrados vamos a morir de inanición", pero reconoció que con la cuarentena se ganó "un tiempo precioso para salvar vidas".

Por su parte, la Defensoría del Pueblo de la Nación brindó información al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, para facilitar el regreso de al menos 6.885 personas varadas fuera de sus provincias debido al aislamiento vigente por el coronavirus, la mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Córdoba, según una encuesta que lleva adelante el organismo.

Con información de Agencia Télam.-