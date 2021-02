Estefanía, la voz de Cutral Co que brilla en Cantoras

La cantante cutralquense Estefanía Durán forma parte del proyecto discográfico “Cantoras.ar” que reunió a autoras e intérpretes de la mayoría de las provincias argentinas, y que hace pocas horas fue estrenado.

En este particular 2020 que terminó, las mujeres aportaron sus propuestas musicales de diversos géneros, que quedaron plasmadas en este trabajo conjunto con una mirada federal, que busca visibilizar los matices, colores y tonos de este grupo de argentinas.

El año de la pandemia, sorprendió a Estefanía con un llamado y una invitación para formar parte del proyecto Cantoras.ar, que promovió la productora Lazcoz. El objetivo del material discográfico, tal y como lo presentaron es una “muestra del poder de lo femenino, que todo lo alimenta, lo ilumina y lo transforma”.

Estefanía es una de las 46 intérpretes que se sumó al centenar de temas temas, que estará disponible también en la plataforma Spotify el 8 de marzo. “Me sorprendí con la convocatoria y cuando me confirmaron de la participación me puse enseguida a trabajar en los tres temas”, cuenta a este diario. Es un disco totalmente gratuito y federal, donde también estará la neuquina Lorena Riquelme.

Como las canciones elegidas para interpretarlas no podían ser a través de pistas, se inmediato se organizó para grabarlas. A pesar de que hace años vive en Neuquén, no pensó en otro estudio de grabación que no sea uno de la comarca petrolera. Así fue que se contactó con Cristian “Chino” Arévalo –quien a la vez hizo los arreglos de los tres temas, y empezaron a trabajar.

Los temas que interpretó Estefanía son “Hoy”, acompañada por Arévalo en piano y teclados, Ramiro Carrasco en guitarra y bajo y Carlos Parra en vientos y Charango; “Cae el sol”, también junto a Chino y las guitarras de Juan Ordóñez y “Víveme” con Arévalo.

Para grabarlos debieron sortear y resolver todas las restricciones de circulación vigentes por la pandemia, de modo que Estefanía pudiera viajar desde la capital neuquina. Es por eso que hubo momentos en que debieron suspender las sesiones porque no se podía llegar. Todo fue a fines de octubre porque el material debía estar en manos de la productora la primera semana de noviembre, según cuenta.

La intérprete canta “desde los 8 años. Mi papá me decía que empecé a cantar antes de hablar”, recuerda y pone como fecha de su debut en el ’88 cuando iba a clases de canto con la misma profesora que -el por entonces también niño- Abel Pintos.

“Me gusta la música en general, pero hago melódico y el rock nacional”, señala. La pandemia le permitió, además, mantener las clases de canto online, y así perfeccionarse cada vez más. Los seminarios intensivos que tomaba una vez al mes de manera presencial, ahora los sigue por las diferentes plataformas a distancia.

Y estos meses también le permitió grabar un video junto a los grupos locales de música andina Ajayu y Hueney Mapu, la canción “La Viajera”, de Soledad Pastorutti.

En cuanto a “Cantoras.ar” es un disco que tiene como madrina a Patricia Sosa y el arte gráfico de Anne Demar, que pudo crear un objeto “femenino, espiritual y feminista”. La obra se puede escuchar en www.cantoras.ar

“Soy música. Todos mis estados de ánimo los expreso con la música. Es mi sostén en todos los momentos: nacimientos y fallecimientos. Es mi manera de expresarme”, dijo Estefanía Durán.