Estudiantes de enfermería de Allen reclaman poder rendir para recibirse

Estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad del Comahue reclaman que no pueden rendir los últimos exámenes que les faltan para terminar la carrera porque no les cargan las notas de las materias cursadas el año pasado. Los alumnos que estudian en la Facultad del Ambiente y la Salud de Allen dialogaron con Río Negro y manifestaron que están muy preocupados ya que tenían previsto este año comenzar a trabajar, pero la falta de estos exámenes los complica.

“Perdimos cuatro mesas de exámenes el año pasado y este año dos, somos 90 estudiantes que estamos en tercer año y estamos dos o tres finales de recibirnos”, expresó una de las alumnas afectadas. La joven contó que la respuesta que le dieron de la casa de estudios es que la situación irregular se debe a un problema que hay en la sede de Neuquén.

“Nos dijeron que la persona a cargo está trabajando en su casa y que no puede cargar las notas”, expresó a este medio.

La alumna señaló que quería recibirse este año y poder empezar a trabajar y “colaborar con el personal que trabaja contra la pandemia del coronavirus”.

“Hemos tenido propuestas de trabajo, pero no tenemos comprobantes de que terminamos con las cursadas”, agregó. También mencionaron que no les permiten realizar las prácticas preprofesionales.

“Los profesores nos dicen que no nos pueden acreditar las materias porque no realizamos las prácticas”, expresaron. Otra de estudiante explicó que el problema surge porque “la facultad no pone voluntad para organizar esas prácticas, los profesores realizaron propuestas a las autoridades entre ellas un voluntariado relacionado con la vacunación y no han aceptado”.

Además, señalaron que tienen problemas con las correlativas porque cambiaron los planes de estudios y “hay compañeros que deben recursar”.