Exempleada de Facebook denunció a la empresa por por financiarse con la seguridad de sus usuarios

Después de las enormes pérdidas económicas por el apagón del día de ayer, Facebook se mantuvo hoy en el eje de las críticas por la denuncia de una exempleada de la empresa que declaró ante un comité del Senado de Estados Unidos.

Frances Haugen es una ingeniera informática de 37 años que trabajó en la compañía de Mark Zuckerberg hasta mayo. Antes de irse recabó cientos de documentos internos que recientemente decidió filtrar a la prensa para alertar de los peligros de sus políticas en cuanto a la seguridad.

Primero, desde el anonimato, le compartió la evidencia al periódico The Wall Street Journal y el último domingo reveló su identidad en una entrevista televisiva en el programa 60 minutos.

Sus acusaciones llamaron la atención de los congresistas norteamericanos que la llamaron a comparecer hoy en el Senado para que amplíe su declaración. Lo hizo ante un subcomité de Comercio que se dedica a la protección del consumidor.

Haugen aseguró que los dueños de Facebook “saben cómo hacerla más segura, pero decidieron no hacerlo" y que "pusieron sus beneficios económicos por encima de la gente”.

Here is the full text of my opening statement to the Senate Committee on Commerce, Science & Transportation: https://t.co/2UZGsUw5nl https://t.co/0gCoS9WGiU