Eximirán de tasas a comercios afectados por la pandemia en Chichinales

Beneficiarán con eximición de tasas a los comercios que no pueden trabajar. (Foto archivo)

Los comercios que a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio no pudieron continuar con su actividad en Chichinales, estarán eximidos del pago de tasas. El beneficio fue establecido por el Concejo Deliberante a través de una ordenanza sancionada esta semana.

La norma, que se elevó al intendente Alberto Pacenti para su promulgación, prevé que será el Departamento Ejecutivo el que tendrá la facultad de eximir del pago de las tasas por derechos de inspección, seguridad e higiene.

El beneficio está dirigido a los comercios considerados no esenciales, que a partir de las medidas de restricción dispuestas por Nación, provincia y el municipio, no pudieron continuar con su actividad y en consecuencia no registraron ingresos durante las últimas semanas.

La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante prevé que aquellos comerciantes que accedieron al beneficio de pago anual de la tasa a comercios, tendrán bonificación de la misma en 2021.

Por otra parte la ordenanza determinó que los contribuyentes en general que no pudieron pagar en las últimas semanas las tasas mensuales, anuales o semestrales, podrán efectuar el pago cuando se habiliten las cajas de recaudación en el municipio. En estos casos no se aplicará intereses por mora.