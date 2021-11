Expectativa por la inauguración del primer hospital intercultural del país

Un despliegue inusual se detecta desde ayer a la tarde en Aluminé, la ciudad más cercana a la cuenca de Ruca Choroi, donde esta mañana se abrirán las puertas del primer centro de salud intercultural de la Argentina. El gobernador Omar Gutiérrez junto a su gabinete en pleno, representantes de la Legislatura y el Poder Judicial, participarán desde las 11 en un acto que servirá de inauguración para el proyecto que se empezó a pensar durante el primer gobierno de Jorge Sapag.

Autos oficiales, hospedajes a pleno y la sensación de que «hay algún evento» marcan el pulso de la ciudad que, en pocas horas, verá partir a sus inquilinos por la ruta 18 para asistir a la inauguración del año. El centro de salud intercultural Raguiñ Kien, un edificio en forma de medialuna que se erige solitario sobre la cuenca, será el primero de este tipo en el país.

Estará gestionado por un Nor Feleal, un organismo que estará conformado por autoridades de las dos comunidades mapuches que habitan Ruca Choroi, representantes de los trabajadores y del ministerio de Salud de Neuquén. Será el que coordine la organización de las dos medicinas, la biomedicina y la medicina mapuche, para respetar las expresiones de las personas que habitan la zona sobre cómo desean ser mejor atendidos y acompañados en el proceso salud-enfermedad-curación.

En el lugar habrá enfermeros, odontólogos y médicos de la medicina occidental, entre otras especialidades, pero también kimche (gente con sabiduría) que actuarán como agentes de salud mapuche.

El gobernador Omar Gutiérrez anticipó ayer a RÍO NEGRO que en el acto hablarán miembros de las comunidades mapuches, integrantes del ministerio de Salud, del gobierno provincial y que también estarán el fiscal general de la provincia, José Gerez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia. También está desde ayer en Aluminé el vicegobernador Marcos Koopmann.

La inauguración se da en un contexto donde las comunidades mapuches se pusieron en tela de juicio por varios sectores políticos e incluso judiciales por recientes eventos violentos en el sur del país y de Chile. Gutiérrez distinguió ayer a las «verdaderas comunidades mapuches» y apuntó que lo de hoy “es la contracara de lo que pasó a muy pocos kilómetros”, en relación con la detención de individuos que detuvieron en Batea Mahuida transportando municiones. “Ratifico que en la provincia de Neuquén es no al narcotráfico, no al contrabando, no al terrorismo», planteó.