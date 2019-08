Extraña asignación de apoderados a los jubilados del ISSN

Jubilados de la provincia están preocupados porque descubrieron, por casualidad, que cuando retiran el recibo de sueldo de los cajeros automáticos del Banco Provincia aparece el DNI de un apoderado a quien, obviamente, desconocen.

El caso surgió de una jubilada de San Martín de los Andes que cuando detectó el documento impreso en el recibo que obtuvo del cajero lo buscó en el padrón y descubrió que era una persona que vivía en Zapala.

En forma rápida aprovechó el sistema de mensajes gratuitos de whatsapp y difundió el caso hasta que llegó a Cutral Co donde un jubilado buscó el número de DNI que figura como apoderado en el padrón y lo ubicó en el barrio San Lorenzo de Neuquén.

Uno de los jubilados que tiene contactos en la dirección de Jubilaciones del ISSN tomó contacto y pudo comprobar que si el recibo se obtiene con la aplicación del ISSN sale normal, sin el número de documento de un apoderado de otro lugar, por lo que derivó el problema al Banco Provincia.

En el caso de los jubilados que tienen apoderado designado no hay problema porque, al menos en un caso, se pudo comprobar que figura exactamente.

Tras la publicación de “Río Negro”, desde el BPN emitieron un comunicado aclarando la situación y asegurando que se trata de un “error” en el archivo recibido por el Banco pero que no existe riesgo alguno.

A continuación el comunicado:

“BPN informa, en función de los trascendidos con respecto a información de apoderados en los recibos de haberes de jubilados de ISSN, que esta info se debe a un error en el archivo recibido por el Banco con las acreditaciones del mes de agosto. Este error no implica autorización alguna por sobre la cuenta de haberes de ningún jubilado. Queremos comunicar a nuestros clientes y beneficiarios del ISSN que en las cuentas y registros de BPN no hay ninguna información de este tipo cargada, solo figura en el recibo de sueldo y, por lo tanto, no supone riesgo o perjuicio potencial a ningún beneficiario. Si desean realizar alguna consulta pueden hacerlo en su sucursal o a traves del 08009993338​“.