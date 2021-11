Facebook se juega un pleno con su “metaverso”

A lo largo de sus 17 años de existencia, Facebook ha llegado a acumular más de 2.700 millones de usuarios activos mensuales, transformándose en una de las redes sociales más importantes de la historia. Sin embargo, el mismo peso que lo llevó a la cima le está trayendo inconvenientes. Hace varias semanas que la compañía de Mark Zuckerberg, ahora denominada “Meta”, se encuentra bajo los reflectores por la filtración de documentos que no los dejan bien parados. Quizás este mismo revuelvo los llevó a buscar un impacto positivo, y se convirtió en uno de los motivos por los que el plan del “metaverso” vio la luz recientemente.





Hay una realidad: este proyecto de Zuckerberg no es algo que surgió de imprevisto. “Facebook está trabajando hace varios años con proyectos de realidad virtual, con unos headset para ponerse en la cabeza y poder ver una suerte de realidad virtual 3D. De hecho ha adquirido compañías que fabricaban este hardware para poder ellos desarrollar su negocio. Esto se sabe hace bastante, han lanzado prototipos y demás”, explicó Nicolás Piccoli, consultor en comunicación y medios digitales.

Entonces, ¿qué es lo novedoso? “El concepto presentado ahora se llama ‘metaverso’, y nos propone el siguiente paso de las redes sociales. Tiene que ver con generar espacios 3D en los que los usuarios, con esos visores o los periféricos que sean, puedan compartir espacios con otros usuarios para usos que aún no conocemos mucho. Podrían ser reuniones de trabajo, por ejemplo, donde compartamos lugar con otros usuarios con avatares o figuras que los representen”, agregó Piccoli.

Recapitulando, Facebook trabaja hace años con realidad virtual, pero el metaverso parecía ser un as bajo la manga. Y ante el contexto adverso, hubo que utilizarlo. De hecho, fue el anuncio que más se robó las miradas en la presentación de Meta. ¿A qué respondió este evento? Según Piccoli, fue “un cambio de denominación que al usuario no le impacta demasiado, tiene que ver más con cuestiones legales y corporativas. En el caso de la compañía de Zuckerberg, Meta contiene a las distintas redes sociales como Facebook, Instagram y demás empresas y redes que ellos manejan. Esto sucede, y no creo que sea casual, en un contexto muy adverso para Facebook, donde la marca estaba muy dañada por la serie de denuncias publicadas en medios, con las filtraciones que no hablan bien de la compañía”.

Con las cartas sobre la mesa, ahora resta pensar en la posibilidad de que este metaverso llegue a la región. Y es allí donde surgen varias dudas de que tan aplicable será. “Por un lado, está el costo del hardware o los periféricos necesarios para conectarte. Pero vamos a suponer que no es tan caro, y que el periférico sea barato: el segundo tema clave es la adopción que pueda llegar a tener la gente con esta tecnología y este lenguaje. No solo por la adquisición del dispositivo, sino también por la costumbre, por generar el hábito de que eso le pueda ser útil para algo”, explicó el consultor.



Zuckerberg aseguró en la presentación que es “el próximo paso”.



Para ejemplificar, deslizó que la tecnología está plagada de creaciones que “están buenísimas pero, cuando se ponen en el mercado, la gente no los quiere o no triunfan a escala, entonces se abandona”. Y entre esos miles de ejemplos, podemos encontrar casos exitosos como el celular, “que llevó a que todo esté ahí ahora”; o situaciones como la ocurrida con los asistentes de voz como Alexa: “se vende, funciona, pero no sé que escalabilidad ha tenido a nivel mundial. No es algo que cambió el mercado, no fue todo por ahí”, aclaró. Y el metaverso se debate entre estos dos extremos, aún cuando Zuckerberg lo presentó como “el próximo paso” de las redes.

Si bien los proyectos con la realidad virtual como protagonista en general han quedado más bien en el olvido, en este caso hay un diferencial: está apoyado por una de las redes sociales más grandes del mundo. “Que Facebook salga al mercado con un dispositivo de este tipo es un impacto fuerte, porque es una empresa que tiene una gran llegada con sus redes sociales. Tiene tanto alcance a nivel global que podría lograr cierto impacto, pero no garantiza que vaya a ser un éxito”, explicó Piccoli.

Está claro, Meta se está jugando un pleno. “Es un paso arriesgado. Todavía es una tecnología que está en prueba, tiene que desarrollarse. Quizás en 20 años es un éxito y todos estamos conectados entre sí. O quizás tenga una curva de adopción más larga. Me parece imposible pensarlo en el corto plazo, sería raro que de acá a unos pocos años se vuelva masivo”, auguró el consultor.

A todo esto, y aún cuando Zuckerberg hizo toda una presentación al respecto, sigue sin quedar del todo claro la utilidad. ¿Qué se podrá hacer en este metaverso? Para Piccoli, “están buscando una realidad virtual similar a la de ‘Ready Player One’, donde se interactúe con otros. Científica y tecnológicamente no podemos desmaterializarnos y aparecer en otro lado, pero esto es como si buscaran algo de ese estilo, una teletransportación a otro lugar. Es lo más parecido a estar en otro cuerpo, en otro sitio. Si se explota y se potencia, vos podrías por ejemplo ir a un evento, un recital, un partido pero en forma de avatar, viendo una pantalla delante de tus ojos”.



La idea de Meta es conseguir un espacio similar al que se representaba en la película “Ready Player One”.



Al respecto, el experto consideró que “debe ser algo muy caro de desarrollar. Se están tirando a la pileta, porque no imagino que harán si no tienen éxito. En ese sentido, uno cree que deben tener alguna data, alguna información. No sé, pienso en lo que pasó en Fortnite, cuando Travis Scott hizo un recital en el videojuego. Lo imagino así pero estando con un casco de realidad virtual. O, en vez de ver el Lollapalooza en la pantalla del televisor, verlo como si estuvieras en el campo. Sí tengo claro que necesita una adopción de la gente a una tecnología que no es muy habitual, y que encima te marea un poco”.

Para el cierre, Piccoli explicó que “es difícil pronosticar cómo va a salir este proyecto. No hay mucha información ni datos. Pero entendemos que siendo Facebook una empresa que cuenta con tanta información, el hecho de comprar una compañía tan grande y meterse de lleno en esto, debe tener que ver con que hay alguna información de fondo que no tenemos. También apunta a no quedarse quietos y evolucionar como compañía, cuyas empresas tienen como objetivo conectar personas”.



La ambición del gigante de redes



El lunes, Facebook anunció la creación de un equipo dedicado al “metaverso”, un universo donde la realidad y lo virtual se funden hasta confundirse, en una visión de ciencia ficción que ya existe en los videojuegos. El metaverso es el futuro de la red social, según Mark Zuckerberg.

“Mi esperanza es que en unos cinco años la gente nos vea ante todo como una empresa de metaverso”, dijo en una entrevista con The Verge la semana pasada. La nueva ambición del gigante dependerá de su división de realidad virtual y aumentada, “Facebook Reality Labs” (FRL), encabezada por Andrew Bosworth.

Bosworth es responsable en particular de los auriculares inmersivos Oculus, que hasta ahora son utilizados principalmente con fines de entretenimiento. Para la misión, la firma ha reclutado a expertos de la aplicación de Instagram, de Facebook Gaming y de Oculus.





“A fin de alcanzar nuestra visión del metaverso, necesitamos construir el tejido que conecta los diferentes espacios digitales, para superar las limitaciones físicas y poder desplazarnos entre ellos con la misma facilidad que nos movemos entre las habitaciones de una casa”, escribió Zuckerberg en su Facebook.

El metaverso designa un ciberespacio paralelo a la realidad física, en el cual una comunidad de personas puede interactuar en forma de avatares. El concepto fue desarrollado por el autor Neal Stephenson en una novela de ciencia ficción. El metaverso “es el sucesor de la internet móvil”, dijo Zuckerberg.

“Va a haber nuevas formas de interactuar con los dispositivos que van a ser mucho más naturales que pulsar un teclado o un botón. Vas a hacer un gesto, o a decir unas palabras. Incluso sólo tendrás que pensar en una acción para hacerlo”, se entusiasmó el fundador del gigante de las redes sociales.