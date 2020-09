Familiares y amigos pidieron justicia por el femicidio de Ludmila Pretti, en Moreno

Familiares, amigos y conocidos de Ludmila Pretti, la adolescente asesinada en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, se manifestaron esta tarde frente a la Comisaría 6ta de Moreno para pedir Justicia y la detención del presunto autor del femicidio.

Apuntaron contra Cristian Adrián Jérez, de 19 años, quien es el titular del alquiler del inmueble donde fue hallado el cuerpo de la joven. Según fuentes policiales y judiciales, el muchacho se escapó de la puerta de la comisaría antes de declarar.

“El que se fugó, estuvo hablando conmigo, me vio a la cara, dijo que iba a buscar el documento y no volvió nunca más, no lo tendrían que haber dejado salir”, afirmó Leandro, el padre de Ludmila, al portal de noticias locales Semanario Actualidad.

Fuentes de la investigación indicaron que durante la tarde de ayer, el propio sospechoso estuvo en contacto con la familia de la adolescente, le manifestó que la chica se había retirado sola y se mostró preocupado por su desaparición, pero luego se fugó antes de declarar en la comisaría.

“Se lo llevó el tío y supuestamente se le tiró del auto, pero quiero ver las cámaras. Está por la zona, no se va a ir, es un tipo que no dispone de plata, es un muerto de hambre. Yo hasta no llegar a esta persona no voy a parar. Que se haga justicia”, dijo este mediodía el padre de Ludmila al canal TN.

El cadáver de Ludmila, de 14 años, fue hallado anoche, en una vivienda ubicada en la calle Diario La Nación 4039, del barrio Villa Escobar, de la mencionada localidad del oeste del conurbano.

La autopsia practicada esta tarde al cuerpo confirmó que Ludmila murió por asfixia por estrangulamiento a lazo, por lo que los investigadores sospechan que probablemente el agresor utilizó la pashmina que la adolescente llevaba en el cuello para ahorcarla, informaron fuentes judiciales.

Además, agregaron que se esperan estudios complementarios para saber si hubo o no un abuso sexual y que la data de muerte es entre las 8 y las 12 del domingo.

Todo se inició ayer cuando la familia de Ludmila advirtió que no había regresado a su casa, también en Francisco Álvarez, luego de haber asistido la noche del sábado a una reunión con amigos.