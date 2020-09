La Legislatura de Neuquén tratará la "Ley Cielo", a un año del femicidio

La Legislatura de Neuquén debatirá la “Ley Cielo”, un proyecto que establece la capacitación obligatoria en materia de violencia de género y ejercicio de las masculinidades a docentes y estudiantes de los establecimientos públicos y privados de la provincia, desde el nivel inicial hasta el superior, en línea con la ESI. La comisión de Educación emitió hoy dos despachos, uno de mayoría y otra de minoría, que deberán ser tratados en Asuntos Constitucionales y en Hacienda. El propósito es que llegue al recinto y se vote la semana próxima, en vísperas de cumplirse un año del femicidio de la joven.

La iniciativa fue presentada por la familia de la víctima, en marzo pasado. Los restos de Cielo, de 18 años, fueron encontrados el 15 de septiembre de 2019. Alfredo Escobar está acusado de haber abusado sexualmente de ella en su vivienda de Plottier y posteriormente haberla asesinado, y arrojado su cuerpo al río Limay.

El MPN presentó un despacho que fue acompañado por sus aliados -Unión Popular, Frente Integrador Neuquino, Siempre y Juntos- más Juntos por el Cambio (JxC) que cosechó nueve votos. El texto indica que los contenidos serán incorporados a la currícula de manera progresiva y que la autoridad de aplicación será el Consejo Provincial de Educación (CPE), encargado del monitoreo. Señala que la ley debe contar con una partida presupuestaria, que se reglamentará dentro de los 90 días y que contará con el plazo de un año para su cumplimiento.

El despacho de minoría pertenece a los bloques del Frente de Todos (FdT) y el FIT. Obtuvo cinco votos, incluido el de Carlos Coggiola del Partido Demócrata Cristiano. A diferencia del oficialismo, este proyecto fija que los contenidos deben tener “un espacio curricular específico, con una frecuencia semanal, dentro del calendario lectivo, garantizando las condiciones de laicidad y cientificidad de los mismos.” Ordena la creación de horas y cargos para el efectivo cumplimiento de la ley. La autoridad sigue siendo el CPE, a la que suma para el monitoreo una comisión integrada por organizaciones del movimiento de mujeres y feministas.

La legisladora Lorena Parrilli (FdT) aseguró que este despacho fue acordado con la familia de Cielo y calificó al proyecto del oficialismo como “lavado.” En el mismo sentido se expresó Patricia Jure (FIT) que manifestó que era una “propuesta degradada.”

Carina Riccomini (Juntos) justificó su apoyo al MPN en que no estaba de acuerdo con la integración de la comisión, ni con que se estableciera la laicidad -principio rector de la educación según el artículo 110 de la Constitución Provincial- porque "vivimos en un Estado totalmente libre en el cual el que profesa cualquier tipo de religión lo puede hacer con total libertad", confundiéndolo con la libertad de culto. Dijo: “no voy a votar un proyecto que está teñido de ideología, no estoy de acuerdo con el feminismo, creo que la igualdad es igualdad, no es ni de un lado ni del otro”.

Si bien Coggiola mocionó para que se escuchara la opinión de la familia, que estaba presente de manera remota, tanto la diputada Liliana Murisi (MPN), como su par Ayelén Quiroga (JxC) opinaron que no era el momento de oírla, sino de votar.