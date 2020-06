Farmacéuticos denuncian atraso en el pago del ISSN y ponen en duda prestación a afiliados

Las Farmacias de Neuquén expresaron en un comunicado su preocupación por el atraso en los pagos por parte del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Sostienen que esta situación pone en riesgo que se continúe con la prestación de los servicios a sus afiliados. El último pago fue en el mes de febrero.

“Dichos incumplimientos y la falta de respuesta sobre una posible fecha de cancelación por parte del ISSN, pone en riesgo la continuidad de la prestación de los servicios a sus afiliados, debido a que los medicamentos deben ser abonados a las droguerías entre los 15 y 21 días. A ello se debe sumar las obligaciones de abonar los tributos nacionales, provinciales y municipales, como asimismo, los salarios y demás cargas sociales de nuestros empleados”, advirtieron en un comunicado.

Viviana Quesada, presidenta del Colegio farmacéutico de Neuquén, señaló que no quieren llegar al corte de servicio "pero necesitamos cobrar".

Amplió que el último pago que recibieron fue de febrero y en esa oportunidad se abonó el 75 % del total.

A la falta de pago le agregó que "las ventas no son del mismo nivel que antes de la pandemia. La gente no está saliendo mucho de sus casas. Y no se sostiene el nivel con ventas de barbijos o alcohol en gel".

Desde el sector se marcó que ya han realizado todas las gestiones y pedidos ante las autoridades del ISSN pero "sin resultado alguno”. Por esta razón, solicitaron a las máximas autoridades provinciales que dispongan de los medios necesarios para que se cumplan con las obligaciones contraídas con las farmacias asociadas.

Quesada apuntó que saben del esfuerzo que hace el administrador del ISSN. "Estuvimos cobrando perfecto. Pero ahora no es así y entendemos que no es falta de voluntad, sino que no tienen los medios para pagarnos”, manifestó.

Desde el colegio recuerdan que desde el inicio de la pandemia del coronavirus, las farmacias continuaron con la prestación del servicio, pese al riesgo asumido por sus propietarios y empleados. Recalca el sector que “gracias a dicho esfuerzo se pudo garantizar a los afiliados del ISSN. los medicamentos y demás prestaciones.”.