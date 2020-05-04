Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 04 de mayo de 2020



ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel:4452556

BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel:4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel:4423025
Tao Pehuenes (2) - Av. de los Pioneros 7536 - 4892743

CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel:4915204

CENTENARIO
Confluencia - Av. Libertador 806-local 2 - Tel:4898544
Global (2) - Paraguay 3 - Tel:4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - Av. San Martín 1192 - Tel:443354

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel:4982288

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel:4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel:4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel:4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel:4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel:4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel:4783428

CUTRAL CO
Cruz del Sur - Saenz Peña 276 - Tel:4962946

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel:154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel:4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel:4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel:4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel:4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel:4422886

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel:432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanín - M. Moreno y A. Argentina - Tel:491972

NEUQUÉN
Gregorio Álvarez - B° G. Álvarez - calle 5 - Tel:4460826
Salta - Alcorta esq. Misiones - Tel:4433493

PLAZA HUINCUL
Norte V - Avda Keidel y 9 de Julio - 4863426

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel:4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - Presidente Perón 1069 - Tel:4887366

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel:432828

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel:427393
La Vega - Q. Martín 14 - Tel:421605

VIEDMA
Cevoli - 25 de mayo 401 - Tel:430743
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel:497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel:4494317

VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel:4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel:461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel:422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 04 de mayo de 2020