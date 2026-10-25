¡Sol a pleno! Pronóstico para este domingo en Neuquén y Río Negro: máximas de 20° y cuándo vuelven las lluvias

Las lluvias quedan en pausa para este domingo 25 de octubre en Neuquén y Río Negro. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una jornada estable y sin precipitaciones a lo largo del día para gran parte del norte de la Patagonia.

El escenario resulta ideal para organizar salidas al aire libre en Alto Valle, la cordillera y todo Neuquén y Río Negro. Las alertas por tormentas quedaron atrás y el pronóstico marca un porcentaje nulo de caída de agua durante las horas diurnas. El inicio de semana será un tanto distinto.

¡A disfrutar del sol en el Alto Valle! Máximas de 20°C y un domingo de primavera a pleno

Las ciudades del Alto Valle se disfrutará de un día estable.

Neuquén capital: la mínima se ubicó en 7°C y la máxima llegará a 19°C con nubosidad variable y 0% de probabilidad de lluvias.

la mínima se ubicó en y la máxima llegará a con nubosidad variable y 0% de probabilidad de lluvias. General Roca: el termómetro marcará un leve ascenso hasta los 20°C. El cielo presentará nubes, sin presencia de precipitaciones ni viento fuerte.

El pronóstico para la cordillera de Neuquén y Río Negro: frío matinal y probabilidad baja por la noche

La franja andina mantiene el frío característico de la época, pero el agua dará un respiro casi total.

Bariloche: arranca con 3°C y alcanza los 17°C . El día estará seco, aunque la probabilidad de lluvias sube levemente (10 a 40%) recién hacia la noche.

arranca con y alcanza los . El día estará seco, aunque la probabilidad de lluvias sube levemente (10 a 40%) recién hacia la noche. San Martín de los Andes y Villa La Angostura: comparten un registro térmico de 3°C a 17°C. El porcentaje de lluvia es del 0% a lo largo de toda la jornada, con viento calmo.

¿Qué dice el pronóstico para el resto de Neuquén y Río Negro?: viento leve y cielo nublado

El centro neuquino, la estepa y la costa atlántica también quedan fuera del radar de tormentas.

Zapala y Chos Malal: las máximas rondarán los 16°C . En Chos Malal se esperan ráfagas de viento de hasta 50 km/h durante la tarde, sin caída de agua.

las máximas rondarán los . En Chos Malal se esperan ráfagas de viento de hasta durante la tarde, sin caída de agua. Choele Choel: el Valle Medio será la zona más cálida junto a Roca, tocando los 20°C con probabilidad nula de lluvias.

el Valle Medio será la zona más cálida junto a Roca, tocando los con probabilidad nula de lluvias. Viedma: la costa rionegrina tendrá una máxima de 17°C y viento con ráfagas de hasta 50 km/h al llegar la noche, esquivando las precipitaciones.

¿Qué pasará con las lluvias en Neuquén y Río Negro en la semana del 26 de octubre?

El agua dará un respiro total durante el domingo, pero el pronóstico oficial adelanta un cambio rápido de escenario para el inicio de la semana laboral.

El lunes 26 de octubre, la inestabilidad regresará a gran parte del territorio.

El SMN proyecta probabilidades de precipitación de entre el 10% y el 40% a partir de la tarde y la noche para Neuquén capital, General Roca, Zapala y Chos Malal. La zona cordillerana (Bariloche, San Martín de los Andes y Villa La Angostura) también registrará chaparrones hacia el cierre del lunes.

Solo Viedma y Choele Choel esquivarán este nuevo frente húmedo.