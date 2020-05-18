Farmacias de turno: lunes 18 de mayo de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Cumbre I (1) - Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez - Tel: 4434621
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126
CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Global - San Martín 2141 - Tel: 4425509
Avenida - Av. Argentina 331 - Tel: 4422858
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037
S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306
VIEDMA
Ayestaran - Zatti y Alberdi - Tel: 423866
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003
VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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