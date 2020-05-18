Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 18 de mayo de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Cumbre I (1) - Pje. Gutiérrez y diag. Gutiérrez - Tel: 4434621

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126

CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Norte IV - Mendoza 388 - Tel: 4863085

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Global - San Martín 2141 - Tel: 4425509
Avenida - Av. Argentina 331 - Tel: 4422858

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306

VIEDMA
Ayestaran - Zatti y Alberdi - Tel: 423866
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003

VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 15695188

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


Comentarios


Seguí Leyendo

En Portada

Temas

Ciudades

Servicios

Club Rio Negro

¡Pedí tu tarjeta!o llamá al 0800 222 2746
Farmacias de turno: lunes 18 de mayo de 2020