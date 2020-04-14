Farmacias de Turno

Farmacias de turno: martes 14 de abril de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Ruta 40 II (1) - Monteverde y Bs. As. - 154100624

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - Av. San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Salk - Blumetti y Ramos Mejia - Tel: 4983681

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Vital - Av. del Trabajador 727 - Tel: 4966625

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
San Martín 6 - Sarmiento 1462
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanín - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Global - San Martín 2141 - Tel: 4425509
Avenida - Av. Argentina 331 - Tel: 4422858

PLAZA HUINCUL
Norte V - Avda Keidel y 9 de Julio - 4863426

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586

RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
Baliani - Alvear 526 - Tel: 427019
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Av. Arrayanes 6510 - 4475277

VILLA REGINA
Rangel - Cipolletti 1003 - Tel: 4461300
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: martes 14 de abril de 2020