Farmacias de turno: martes 28 de abril de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574
BARILOCHE
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
Farmacenter II (2) - Av. San Martín 620 - Tel: 4400707
CATRIEL
Del Centro - Av. San Martín 517 - Tel: 4915204
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni - Avellaneda 340 - Tel: 442067
CINCO SALTOS
Fátima - Roca 802 - Tel: 4980208
CIPOLLETTI
Fernández - Villegas 86 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Tucumán - Tucumán 1545 - Tel: 4429282
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
MiFarma - Mendoza 604 - 4600069
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junín - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Global - Bahía Blanca 18 - 4425259
Del Pueblo - Dr. Ramon y Ruta 7 - Tel: 4340301
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306
VIEDMA
Krenz - Bvard Contín 688 - 425277
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317
VILLA REGINA
Mitre - Mitre 849 - Tel: 4461056
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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