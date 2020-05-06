Farmacias de Turno

Farmacias de turno: miércoles 06 de mayo de 2020



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Cumbre III (1) - Perito Moreno 514 - Tel: 4456515

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Torres Lizasuain - San Martín 1381 - Tel: 442825

CINCO SALTOS
Fleming - Av. Cipolletti - Tel: 4983849

CIPOLLETTI
Río Limay - San Martín 712 - Tel: 4781081
Cipolletti - Mengelle 835 - Tel: 4782612
Cruz del Sur - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025

CUTRAL CO
Silvia II - Olascoaga y Mendoza - Tel: 4861802

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456

GENERAL ROCA
Sud - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 7 - Alsina 10
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620

NEUQUÉN
Lanin - Alderete 1557 - Tel: 4435867
Del Pueblo - Belgrano 801 - Tel: 4437895

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Plottier II - Buenos Aires 750 - Tel: 4934554

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Roca - Mariano Moreno 717 - Tel: 412747-8

VIEDMA
América - Av. Perón 211 - Tel: 432460
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Del Siglo - Arrayanes 230 - Tel: 4495003

VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - Tel: 1569518

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: miércoles 06 de mayo de 2020