Farmacias de turno: miércoles 8 de abril de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Fernandez - Brown 218 - Tel: 4450729
BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Diagonal (1) - Diag. Capraro 1301 - Tel: 4456522
CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013
CENTENARIO
Global - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325
CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Cruz del Sur - Saenz Peña 276 - Tel: 4962946
FERNANDEZ ORO
Arrayanes - Yrigoyen y Arrayanes - 299-6267413
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Tucumán - Tucumán 1545 - Tel: 4429282
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880
NEUQUÉN
Del Bosque - Islas Malvinas 525 - Tel: 4438981
Farmacéuticos Asociados - San Martín 1450 - Tel: 4475777
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306
VIEDMA
Central - Belgrano 265 - Tel: 426893
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277
VILLA REGINA
Raíces - Luis Beltrán 599 - Tel: 4461143
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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