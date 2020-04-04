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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: sábado 4 de abril de 2020



ALLEN
Del Centro - Tomás Orell y Sarmiento - Tel: 4451621

BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Farmacenter II (1) - Av. San Martín 620 - Tel: 4400707

CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327

CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828

S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605

VIEDMA
De la Costa - Avenida Alfonsín 950 - 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317

VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: sábado 4 de abril de 2020