Farmacias de turno: sábado 4 de abril de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Del Centro - Tomás Orell y Sarmiento - Tel: 4451621
BARILOCHE
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Farmacenter II (1) - Av. San Martín 620 - Tel: 4400707
CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184
CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338
CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Araucana - Villegas y Santa Cruz - Tel: 154415740
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Global - Islas Malvinas 1350 - Tel: 4482809
Amancay - Belgrano 1380 - Tel: 4432858
PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105
PLOTTIER
Nueva Integral - Buenos Aires 121 - Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Austral - Elordi 765 - Tel: 427393
La Vega - Q. Martin 14 - Tel: 421605
VIEDMA
De la Costa - Avenida Alfonsín 950 - 2920-285833
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
De la Montaña - Arrayanes 207 - Tel: 4494317
VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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