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Farmacias de Turno

Farmacias de turno: viernes 3 de abril de 2020



ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973

BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
Piren Huapi (1) - Av. Bustillo km 8,500 - Tel: 4461087

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126

CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015

FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Costanzo - Roca 1152 - Tel: 4422479
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Global - Sarmiento 346 - Tel: 4476091
Alpina - Belgrano 2715 - Tel: 4465654

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Farmacenter - Av. Zatti 77 - Tel: 426901
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404

VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: viernes 3 de abril de 2020