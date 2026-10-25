«Pausa y definición»: el horóscopo de Mhoni Vidente para este domingo 25 de octubre
El último domingo de octubre impone una tregua entre la necesidad de descanso mental y la urgencia de planificar el futuro. Las revelaciones del tarot exigen soltar cargas ajenas, priorizar el bienestar y blindar las finanzas ante el cierre del mes.
El último domingo de octubre impone una tregua entre la necesidad de descanso mental y la urgencia de planificar el futuro. Las revelaciones del tarot exigen soltar cargas ajenas, priorizar el bienestar y blindar las finanzas ante el cierre del mes.
El último domingo de octubre llega con una marcada dualidad astral. Mientras la necesidad de descanso y desconexión psíquica se apodera de gran parte del zodíaco, las corrientes energéticas de este 25 de octubre de 2026 empujan a planificar con estrategia el tramo final del mes.
Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente señalan que la jornada exige soltar el control sobre los problemas ajenos y enfocar la energía en la paz familiar, el autocuidado y los nuevos proyectos laborales que comienzan a gestarse en silencio.
El pronóstico signo por signo: claves para este domingo
- Aries: Jornada sumamente feliz en el plano personal y familiar. El destino te tiene reservada una alegría inesperada o un encuentro de alta intensidad afectiva.
- Tauro: Necesidad imperiosa de paz y desconexión física y mental. Un tono levemente melancólico te aísla para buscar refugio exclusivo en tu círculo más íntimo.
- Géminis: Mercurio toma el control y enciende tu ambición profesional. Es el momento ideal respaldado por los astros para activar iniciativas y dar inicio a una nueva etapa laboral.
- Cáncer: Frená la ansiedad y los nervios innecesarios. Los problemas actuales encuentran solución y empezás a cosechar los frutos de tus grandes esfuerzos y sacrificios pasados.
- Leo: Armonía absoluta y felicidad garantizada. El día se presta para el descanso placentero y para disfrutar de momentos sumamente distendidos en lo personal.
- Virgo: Dejá de cargar con los problemas de los demás. La exigencia de hoy es priorizarte a vos mismo y ponerle un freno al desgaste por intentar complacer a todos.
- Libra: Jornada de profunda paz y sanación vincular. Ideal para disipar malentendidos con la pareja o amigos, aunque sobrevolará una leve y pasajera melancolía.
- Escorpio: Aunque es domingo, tu mente no frena. Pensás y planificás proyectos laborales y personales que pondrás en marcha muy pronto con éxito rotundo.
- Sagitario: Impulso irrefrenable hacia el deporte y la actividad física. Necesidad vital de escapar del entorno habitual y conectar con la naturaleza para recargar el espíritu.
- Capricornio: Cuidado con llevarte las preocupaciones laborales y financieras al descanso dominical. Relajá la cabeza y poné la lupa sobre tus gastos cotidianos.
- Acuario: Arranque de día denso o apagado, pero el panorama da un vuelco total hacia la tarde. Te espera una noche sumamente agradable en compañía de tus afectos.
- Piscis: Domingo de merecido descanso y tranquilidad. Cosechás los frutos de tus recientes logros materiales, pero tu cuerpo exige frenar y recuperar energía real.
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