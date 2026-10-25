En vivo
SUSCRIBITE Diario papel
Horóscopo

«Pausa y definición»: el horóscopo de Mhoni Vidente para este domingo 25 de octubre

El último domingo de octubre impone una tregua entre la necesidad de descanso mental y la urgencia de planificar el futuro. Las revelaciones del tarot exigen soltar cargas ajenas, priorizar el bienestar y blindar las finanzas ante el cierre del mes.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente.

El último domingo de octubre llega con una marcada dualidad astral. Mientras la necesidad de descanso y desconexión psíquica se apodera de gran parte del zodíaco, las corrientes energéticas de este 25 de octubre de 2026 empujan a planificar con estrategia el tramo final del mes.

Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente señalan que la jornada exige soltar el control sobre los problemas ajenos y enfocar la energía en la paz familiar, el autocuidado y los nuevos proyectos laborales que comienzan a gestarse en silencio.

El pronóstico signo por signo: claves para este domingo

  • Aries: Jornada sumamente feliz en el plano personal y familiar. El destino te tiene reservada una alegría inesperada o un encuentro de alta intensidad afectiva.
  • Tauro: Necesidad imperiosa de paz y desconexión física y mental. Un tono levemente melancólico te aísla para buscar refugio exclusivo en tu círculo más íntimo.
  • Géminis: Mercurio toma el control y enciende tu ambición profesional. Es el momento ideal respaldado por los astros para activar iniciativas y dar inicio a una nueva etapa laboral.
  • Cáncer: Frená la ansiedad y los nervios innecesarios. Los problemas actuales encuentran solución y empezás a cosechar los frutos de tus grandes esfuerzos y sacrificios pasados.
  • Leo: Armonía absoluta y felicidad garantizada. El día se presta para el descanso placentero y para disfrutar de momentos sumamente distendidos en lo personal.
  • Virgo: Dejá de cargar con los problemas de los demás. La exigencia de hoy es priorizarte a vos mismo y ponerle un freno al desgaste por intentar complacer a todos.
  • Libra: Jornada de profunda paz y sanación vincular. Ideal para disipar malentendidos con la pareja o amigos, aunque sobrevolará una leve y pasajera melancolía.
  • Escorpio: Aunque es domingo, tu mente no frena. Pensás y planificás proyectos laborales y personales que pondrás en marcha muy pronto con éxito rotundo.
  • Sagitario: Impulso irrefrenable hacia el deporte y la actividad física. Necesidad vital de escapar del entorno habitual y conectar con la naturaleza para recargar el espíritu.
  • Capricornio: Cuidado con llevarte las preocupaciones laborales y financieras al descanso dominical. Relajá la cabeza y poné la lupa sobre tus gastos cotidianos.
  • Acuario: Arranque de día denso o apagado, pero el panorama da un vuelco total hacia la tarde. Te espera una noche sumamente agradable en compañía de tus afectos.
  • Piscis: Domingo de merecido descanso y tranquilidad. Cosechás los frutos de tus recientes logros materiales, pero tu cuerpo exige frenar y recuperar energía real.


Temas

Horóscopo

Mhoni Vidente

Predicciones

El último domingo de octubre llega con una marcada dualidad astral. Mientras la necesidad de descanso y desconexión psíquica se apodera de gran parte del zodíaco, las corrientes energéticas de este 25 de octubre de 2026 empujan a planificar con estrategia el tramo final del mes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén