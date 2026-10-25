«Pausa y definición»: el horóscopo de Mhoni Vidente para este domingo 25 de octubre

El último domingo de octubre llega con una marcada dualidad astral. Mientras la necesidad de descanso y desconexión psíquica se apodera de gran parte del zodíaco, las corrientes energéticas de este 25 de octubre de 2026 empujan a planificar con estrategia el tramo final del mes.

Las revelaciones de la reconocida astróloga Mhoni Vidente señalan que la jornada exige soltar el control sobre los problemas ajenos y enfocar la energía en la paz familiar, el autocuidado y los nuevos proyectos laborales que comienzan a gestarse en silencio.

El pronóstico signo por signo: claves para este domingo