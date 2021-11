Fenomenal: Hamilton largó décimo y ganó igual en Interlagos

No se resigna a la pelea por su octavo título mundial en la máxima categoría automovilística. Lewis Hamilton construyó un triunfo memorable en Interlagos, por la fecha 19 del campeonato de Fórmula 1, y le da pelea a Max Verstappen.

El piloto de Mercedes largó en la décima posición en la grilla del autódromo San Pablo a raíz de una penalización a la que fue sometido por haber cambiado la unidad de potencia. Sin embargo, hoy exhibió autoridad dentro de la pista y remontó lugares en la clasificación hasta llegar primero a la bandera a cuadros.

El siete veces campeón del mundo, de 36 años, recorrió las 71 vueltas al circuito paulista en un tiempo acumulado de 1h. 32m. 22s. 851/1000, a 198, 663 kilómetros por hora.

Por su parte, Verstappen (Red Bull), aguantó hasta donde pudo y fue segundo a 10s. 496/1000. El último escalón del podio correspondió al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador de la denominada carrera ‘sprint’ del sábado, que arribó a 13s. 576/1000

A race winning move ✅



A momentum-swinging move? 🤔@LewisHamilton passes @Max33Verstappen on his way to a win in Brazil that keeps his title hopes very much alive 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/4CbdWlOGsS