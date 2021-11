El retiro del más grande del motociclismo: se despidió Valentino Rossi

Diego Maradona en el fútbol, Michael Jordan en el básquet, Roger Federer en el tenis o Michael Schumacher en el automovimismo. Si de motos hablamos, el nombre que surge es Valentino Rossi, referente ineludible de su actividad que puso fin a su carrera a los 42 años.

Ídolo de muchos y bandera del motociclismo internacional, el más ganador de la historia de su deporte se despidió en Valencia, España, donde finalizó décimo en una nueva fecha del campeonato internacional.

Para tomar dimensión de lo que significa el italiano, apodado »il dottore», basta con mencionar que en cada fecha hay un sector de la tribuna de cada lugar donde se corre el Moto GP dedicado a sus hinchas.

Para ser fanático de Rossi hay razones deportivas y aquellas que son difíciles de explicar, las que solo genera el deporte. Los números lo amparan, porque nadie subió más veces al Podio (199) en la categoría ni ganó más carreras (89) que Valentino.

Pero el italiano es mucho más que un ganador nato, porque con su nombre (y número »46») llevó el motociclismo por el mundo. Su carisma y talento se combinaron para, con 20 años, ganar el primero de sus siete títulos. Se consagró campeón mundial en la máxima categoría en los años 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009, una en 125cc. (1997) y la restante en 250cc. (1999).

Al finalizar la fecha de hoy fue saludado por propios y extraños. La ovación no dejó a nadie afuera, porque Rossi fue mucho más que un competidor. Inspiró a los mismos pilotos contras los cuales terminó compitiendo y eso es algo muy difícil de lograr en cualquier categoría o deporte.

